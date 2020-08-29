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Діти

Твердо вирішила: дружина Віктора Павліка розповіла, як вони назвуть сина

Автор: Lite

Катерина обговорила це питання відразу після початку відносин з співаком

Після смерті 21-річного сина Павла на початку серпня Віктор Павлік намагається впоратися зі страшною втратою, а поруч завжди перебуває його 26-річна дружина Катерина Репяхова. Співак прийняв рішення не скасовувати заплановані виступи і разом з дружиною зараз знаходиться в Одесі.

На своїй сторінці в Instagram Катерина раніше зізналася, що мріє подарувати чоловікові, і зазначила, що просто хоче зробити його щасливим. А в розділі сториз свого облікового запису несподівано заговорила про дітей.

Дівчина без макіяжу і в простій майці виклала відео, в якому розповіла, що ще в 13 років вирішила, що її сина зватимуть Михайло - Міша, адже в її житті зустрічалося багато хороших людей з таким ім'ям. За словами Репяхової, коли вона почала зустрічатися з Павликом, вона відразу ж запитала, чи не буде він проти, і артист погодився.

Катерина Репяхова розкрила ім'я майбутнього сина ( скріншот: instagram.com/repyahovakate)

Раніше Катерина не раз говорила, що хоче подарувати коханому двох дітей.

Крім того, вона опублікувала розслаблені кадри з кафе, на яких зображена разом із собакою. Дружина співака зазначила, що в майбутньому вони обов'язково матимуть свою.

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"Вчора до мене підійшла собачка, а у мене вже стільки радості. В майбутньому обов'язково заведемо", - поділилася Репяхова.

Катерина Репяхова хоче завести собаку ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова зробила несподіване зізнання про мрію для чоловіка.

Раніше Катерина Репяхова розповіла, чому називає чоловіка Віктора Павлика по імені-по батькові.

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