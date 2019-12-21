Турецька принцеса: Віка з НеАнгелів підкорила атмосферним фото зі Стамбула

Співачка виставила в мережу нове фото з Туреччини
Учасниця відомого українського гурту НеАнгели Вікторія Смеюха, яка нещодавно зробила зізнання про своє особисте життя, захопила шанувальників новою фотографією в Instagram.
Співачка показала знімок, який вона зробила у столиці Туреччини, Стамбулі. При цьому Віка сфотографувалася на тлі Блакитної мечеті, яка є першою за значенням у Стамбулі.
Віка Смеюха на тлі Блакитної мечеті (фото: instagram.com/vikanablack)
Блакитна мечеть була побудована в 1616 році. При цьому її будівництво почалося в 1609 році, після того, як Османська імперія підписала мирний договір з Австрією. Таким чином тодішній правитель Ахмед I вирішив умилостивити Аллаха.
"Мабуть краще духовне місце, яке я відвідала в Стамбулі. Бажаю вам, мої янголятка Божої благодаті! Доброї ночі!" - підписала фото артистка.
Шанувальники співачки також прокоментували атмосферну фотографію, яка їм дуже сподобалася.
Нагадаємо, що нещодавно Віка відзначила свій 34 день народження, і показала, з ким вона провела цей чудове свято.