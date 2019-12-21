Турецька принцеса: Віка з НеАнгелів підкорила атмосферним фото зі Стамбула

Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Співачка виставила в мережу нове фото з Туреччини

Учасниця відомого українського гурту НеАнгели Вікторія Смеюха, яка нещодавно зробила зізнання про своє особисте життя, захопила шанувальників новою фотографією в Instagram.

Співачка показала знімок, який вона зробила у столиці Туреччини, Стамбулі. При цьому Віка сфотографувалася на тлі Блакитної мечеті, яка є першою за значенням у Стамбулі.

Віка Смеюха на тлі Блакитної мечеті (фото: instagram.com/vikanablack)

Блакитна мечеть була побудована в 1616 році. При цьому її будівництво почалося в 1609 році, після того, як Османська імперія підписала мирний договір з Австрією. Таким чином тодішній правитель Ахмед I вирішив умилостивити Аллаха.

"Мабуть краще духовне місце, яке я відвідала в Стамбулі. Бажаю вам, мої янголятка Божої благодаті! Доброї ночі!" - підписала фото артистка.

Шанувальники співачки також прокоментували атмосферну фотографію, яка їм дуже сподобалася.

Принцеса;

Кожен ангелок повинен відвідати таке місце;

Ух! Класне фото;

Красоточка;

Дуже гарне фото;

Фото супер;

Віка красуня! І Стамбул прекрасний;

Дуже красиво;

Така довга!!! Ну, в сенсі струнка.

Нагадаємо, що нещодавно Віка відзначила свій 34 день народження, і показала, з ким вона провела цей чудове свято.