"Туфлі з діамантом": Полякова розповіла, як провела день в бутіку Dolce&Gabbana

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

При цьому шопінг Полякова ненавидить

Оля Полякова, яка нещодавно розповіла про вартість гранд-шоу "Королева ночі", несподівано зізналася, що не любить шопінг. Більш того, вона його ненавидить. Проте змушена ходити по магазинах, щоб підбирати сценічні вбрання. Про це українська виконавиця розповіла в інтерв'ю "Натали".

Так, за словами виконавиці, вдома вона взагалі ходить в спортивних штанях і футболці. А ось на шопінг витрачати час не хоче.

"Не хочу витрачати на це свій дорогоцінний час, який можна провести з сім'єю, присвятити творчості або розвитку", — пояснює Полякова.

При цьому співачка все одно змушена час від часу проводити багато часу в магазинах, так як має оновлювати свої сценічні вбрання. Полякова згадала, як в Мілані весь день провела в бутіку культового бренду одягу Dolce&Gabbana, де купила оригінальні туфлі з діамантом!

"Останній раз в Мілані цілий день провела в бутіку Dolce&Gabbana, щоб вибрати взуття для шоу. Воно там неймовірне, розкішне, з камінням, навіть дорогоцінними. В золотих туфлях, які я купила, каблук виконаний у формі руки, що утримує п'яту. І на одному з пальців – кільце з маленьким діамантом", — зазначила співачка.

"Таке може помітити хіба що дуже уважний фанат, який сидить біля самої сцени, але це дійсно унікальне красиве взуття", — пояснила свій вибір українська Королева ночі.

Яскрава Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Також Полякова підкреслила, що всі образи для її виступів продумуються і обговорюються тільки за її участю — без неї нічого не відбувається! При цьому співачка зауважила, що їй допомагають професіонали своєї справи.

"Мої моментально змінюються костюми для шоу "Королева ночі" та балету створювали Анна Бублик, з якою я працюю вже більше п'яти років, компанія Bright&Shiny і MÜ production на чолі зі стилістом Юлією Явисенко і дизайнером Марією Проскурівською. Вони з абсолютно, здавалося б, неносибельных матеріалів роблять неймовірну красу. Костюм з пластику, заліза і золота — це справжній витвір мистецтва", — каже Полякова.

До речі, під час свого гранд-шоу "Королева ночі" в Києві Полякова змінила 11 ефектних образів.

Один з образів шоу "Королева ночі" (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, раніше Полякова в рожевому купальнику показала гнучку фігуру. При цьому багато шанувальників співачки зазначили, що вона — "Барбі українського виробництва".

Оля Полякова: біографія відео: РБК-Україна)