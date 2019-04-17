"Циганка Сера": Слава з НеАнгелів викликала суперечки в мережі новим образом

Слава Камінська, солістка відомої української групи НеАнгели, продовжує ділитися з дописувачами новими стильними фотографіями. Свій новий образ співачка показала на сторінці в Instagram.

На новому фото Слава позує в довгій спідниці та помаранчевому піджаку на верх якого вона одягла темно-синє пальто з візерунками. На ногах у співачки світлі кросівки.

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Користувачі мережі неоднозначно сприйняли такий образ співачки. Хтось зацінив її лук, але є і ті, кому образ не сподобався.

Все, що було в шафі, то і натягнула;

Чому ви так без смаку одягаєтеся;

Прощай циганка Сера... а що? З гумором;

Слава шикарна, талановита і дівчина з гумором. Веселіться люди;

Стильно;

І гроші є, і хороші речі є, а ось смаку на жаль - немає!;

Шикарна жінка;

Супер кроси;

Тільки туфель бракує;

Луки у вас завжди на висоті. Вам все йде;

Щось всього багато, кросівки взагалі не сюди;

Супер смак одягання;

Мені здається це дуже не комфортно, такий наряд;

Кросівки просто вогонь;

Зараз модно все натягнути на себе! І модний будеш;

Славочка, ти чудо.

Нагадаємо, що Слава Камінська заохотила шанувальників сексі-фото, яке вона виставила в Instagram.

Раніше повідомлялося про те, що Слава з НеАнгелів розбурхала "апетитним" фото в басейні.