Квіти в ліжку: Леся Нікітюк в білизні заінтригувала ранковим фото

Популярна шоувумен і телеведуча Леся Нікітюк дивним чином все встигає і захоплює шанувальників не тільки гумором і енергією, але і своїми перевтіленнями. Вона однаково добре виглядає в спортивній формі на футбольному полі, як, наприклад, під час недавньої поїздки в Іспанію на матч у рамках чемпіонату "Ла Ліга", так і під час чуттєвих фотосесій, якими вона інколи балує шанувальників. Цього разу Леді Ле з'явилися перед ними в атласній нічній сорочці з мереживом і позувала прямо в ліжку. Своїми пікантним знімком Леся поділилася в Instagram.

Увагу підписників також привернув букет квітів, який лежить поряд з ведучою. Теледіва злегка посміхається, а її природний макіяж з ефектом відсутності мкосметики робить образ лагідним і ніжним.

Леді Ле поцікавилася, як починається ранок у її підписників. Сама ж вона звикла прокидатися з музикою.

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

"Добрий ранок, сплюхи! У мене питання?! Що ви робите коли прокидаєтеся першим ділом?

- 2 склянки води?

- розсіл?

- музичка?! А потім і вода і розсіл і кави і робота? У мене музика", - зізналася зірка.

Шанувальники Лесі поділилися з нею своїми ранковими лайфхаками для бадьорого дня, а також поцікавилися, від кого Леся отримала букет, і обдарували її масою компліментів.

"Красуня!", "Вау, ой, яке гарне фото", "Квіти в ліжко? А де кави?" "Красива Леся", "Яка ж ти на фото гарна!", "Класна фотка! Леся ти богиня!", "Чудова", "Сексі гаряча жінка", "Хто тебе фотографує вранці?", "Леся, ви така красива, ніжна", "Вау, який класний букет!", "Букет - натяк на нового нареченого?" - запитували комменатори.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк назвала причину розставання з коханим. Правда, теледіва натякнула на те, що про фінальну точку говорити ще рано.