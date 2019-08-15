"Цунамі збудження": Тіна Кароль здивувала відвертим фото без білизни

Тіна Кароль вирішила, схоже, довести своїх прихильників до "піку блаженства". Українська співачка продовжує ділитися все новими і новими знімками зі своєї нової літньої фотосесії. Нагадаємо, що проходила вона в США, а саме - на широкому піщаному пляжі Лос-Анджелеса.

Для цієї зйомки Кароль підготувала відразу кілька образів. При цьому кожен з луків відрізняється "стриманою пікантністю". Два ключових образи - пляжні комплекти чорного і білого кольору, що складаються з коротких шортиків і топів з довгими рукавами.

Кароль позувала на тлі величезного пляжу, на шезлонгах і у воді. Тепер же співачка вирішила додати ще більше пікантності і сексуальності.

Так, на своїй instagram-сторінці виконавиця опублікувала дійсно "жаркий" знімок. На чорно-білому портреті Кароль не дивиться в камеру. Одну руку вона відкинула за голову, сама ж позує з закритими очима. На виконавиці - коротка трикотажна кофтинка, крізь яку просвічуються соски.

Спокуслива Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Як завжди, Кароль не підписала нове фото. Зазначимо, що українська співачка вкрай рідко ділиться якимись думками у своїх соцмережах.

Зате її шанувальники поспішили засипати свою улюбленицю захопленими коментарями:

"Мурашки по шкірі"

"Сосочки)"

"Знову без ліфчика)"

"До речі, фотка класна)"

"Не знаю чому, але фото здається дуже затишним"

"Цунамі збудження не дає зібратися з думками)"

"Вааау чистий кайф"

"У тебе мурашки, у мене мурашки, всім від цього фото мурашки"

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала стрункі ніжки в напівпрозорому платті на одеському концерті.

А ще Тіна Кароль не соромиться здатися без макіяжу, ніж радує своїх фанів, які стверджують, що співачка виглядає юною, як підліток.