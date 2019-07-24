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"Циркова артистка": Оля Полякова показала вражаючі трюки молодшої доньки

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.07.2019 - 11:29
"Циркова артистка": Оля Полякова показала вражаючі трюки молодшої доньки
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Аліса вразила ефектними позами верхи на коні

Старша дочка Олі Полякової, 14-річна Маша веде свій блог в мережі і регулярно ділиться новими фото та новинами зі свого життя, а от молодшу Алісу прихильники бачать дуже рідко. Дівчинці всього сім років і зіркова мама намагається поменше показувати її в мережі. Однак нещодавно вона зробила виняток і похвалилася вражаючими вміннями малятка.

Співачка опублікувала серію знімків, на яких Аліса виконує ефектні трюки верхи на поні. Дівчинка одягнена в рожеві спортивні штани, сіру футболку і жовту вітровку, а на голові у неї по всім правилам безпеки захисний шолом.

&quot;Циркова артистка&quot;: Оля Полякова показала вражаючі трюки молодшої доньки

Фото: Оля Полякова показала молодшу доньку Алісу (instagram.com/polyakovamusic)

Безстрашна Полякова-молодша підводиться над сідлом на руках, а також повністю встає, стоячи на сідлі ногами.

 

Фото: Оля Полякова показала молодшу доньку Алісу (instagram.com/polyakovamusic)

Останній кадр - яскравий перекид Аліси в басейн.

&quot;Циркова артистка&quot;: Оля Полякова показала вражаючі трюки молодшої доньки

Фото: Оля Полякова показала молодшу доньку Алісу (instagram.com/polyakovamusic)

"Здається у мене росте циркова артистка)))) гортай!" - прокоментувала Оля Полякова.

Підписники назвали талановиту дівчинку супер-дитиною і засипали її захопленими відгуками.

  • Клас! Розумниця
  • Умничка!!! Безстрашна дівчинка
  • Аліса вогонь
  • У малій ваш характер і гумор! обожнюю її
  • Умничка!!! Красуня!!!
  • Супер так тримати
  • Головне Любов до тварин!!!
  • Аліса, супер дитина
  • Це і є щасливе дитинство
  • У такої талановитої мами такі і мають бути діти
  • Здорово!
  • Аліса смілива дівчина )
  • Боже, яка красуня!
  • Акробатка

&quot;Циркова артистка&quot;: Оля Полякова показала вражаючі трюки молодшої доньки&quot;Циркова артистка&quot;: Оля Полякова показала вражаючі трюки молодшої доньки

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, Оля Полякова захопила осиною талією в короткому топі і облягаючій шкіряній спідниці.

Також 14-річна дочка Олі Полякової Маша зачарувала мережу фото в купальнику. Фанати порівняли дівчину з русалонькою.

До речі, дочка Полякової чесно відповіла на провокаційні питання про маму.

"Русалонька": дочка Олі Полякової зачарувала мережу фото в купальнику Оля Полякова захопила осиною талією в короткому топі і облягає шкіряній спідниці
Новини України Оля Поляковадочь
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