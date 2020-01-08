Цілий світ: Лілія Подкопаєва зачарувала рідкісним фото з новонародженою донькою Евеліною

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Лілія вже прилетіла назад в США після поїздки в Париж з коханим

Лілія Подкопаєва даремно часу на святкових канікулах не втрачає. Українська спортсменка, як ніколи раніше, була активна в соцмережах. Молода мама показувала фото біля нарядної ялинки (до речі, вельми стильно нарядженої). Більше того, напередодні зустрічі нового року Подкопаєва блиснула стрункою фігурою. Після народження другої дочки спортсменка дуже швидко повернулася до колишньої форми.

А от після зустрічі Нового 2020 року Подкопаєва з коханим, бізнесменом Ігорем Дубинським вирушили до Парижа, де провели дуже насичені вихідні. Відвідали різні ресторани, туристичні місця. І звичайно ж, побували в Луврі.

Схоже, що подорож підійшла до кінця. І Лілія повернулася назад додому. Зазначимо, що спортсменка з дітьми від попереднього шлюбу (Вадим і Кароліна) живуть у США. В місті Атланта (штат Джорджія). Саме під таким геотегом було зроблено нове зворушливе фото.

На знімку молода мама ніжно тримає на руках новонароджену доньку. Щаслива мама щиро посміхається в камеру. При цьому обличчя малятка в рожевому костюмчику на фото не видно.

"Для світу ти всього лише людина, а для когось ти цілий світ!"- багатозначно підписала знімок спортсменка.

Лілія Подкопаєва з донькою Евеліною (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, що 19 вересня українська спортсменка повідомила гарну новину - Лілія Подкопаєва народила дівчинку, якій щасливі батьки дали ім'я Евеліна. Батьком дитини є Ігор Дубинський, з яким Лілія поки що не перебуває в офіційному шлюбі. При цьому чоловік прекрасно ставиться до дітей Лілії від попереднього шлюбу - прийомний син Вадим і рідна донька Кароліна, названа так на честь своєї хрещеної матері і кращої подруги Лілії Ані Лорак (справжнє ім'я - Кароліна Куєк). На сьогоднішній день велика сім'я живе в США. Хоча час від часу Лілія прилітає в Україну, відразу ж потрапляючи в світські хроніки.

Лілія Подкопаєва та Ігор Дубінський (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Дубинський з донькою Евеліною (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, раніше Подкопаєва з коханим заворожила романтикою на вуличках Парижа.