"Цілується з акторами": Потап зізнався, що йому не подобається у відносинах з Каменських

Потап і Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

За словами Потапа, Настя - класна господиня

Репер Потап ледь не вперше за довгий час зважився на відверту розмову з журналістами. Музикант дав велике інтерв'ю на телебаченні. Про те, з ким він ділить успішний бізнес, як сприймає відверті фото улюбленої в соцмережах і як змінилися стосунки з Настею Каменських після весілля, репер розповів "Зірковому шляху" в рубриці "Кава з перцем" на каналі "Україна".

Після одруження життя репера Потапа змінилася, про що подбала його молода дружина, що мотивує його піклуватися про своє здоров'я.

"П’ю каву. Але зараз п’ю де каф, без кофеїну, з кокосовим молоком і з цукрозамінником. ЗОЖ. Повний ЗОЖ. Молода дружина. Вона відволікає мене від того життя, яке було бурхливе і правильно робить. Почався новий період життя, новий період творчості. Такий романтичний і дуже чесний. Новий альбом буде дуже ліричним, відвертим, у цьому альбомі є особисті речі. Наприклад, пісня про наші відносини з Настею до журналістів, як ми ховалися і хотілося розповісти всьому світу, що ти любиш цю жінку. В альбомі дуже багато романтичних тем", - каже Потап.

Потап і Настя на тренуванні з персональним тренером (фото: instagram.com/kamenskux)

Весілля Олексія Потапенка і Насті Каменських стало величезним сюрпризом для шанувальників і предметом обговорень для модних блогерів. У Потапа і Насті воно стало ефектним початком нової ери.

Потап поділився, яка його молода дружина вдома.

"Настя – класна господиня. Вона дуже класно готує. Сьогодні ранок був у мене такий – вона мене розбудила, поцілувала, забігла наша собака до нас, ми повалялися трошки. Тому що в мене за весь тиждень перший ранок такий був. Приготувала мені сніданок, вже приготувала обід. Вона шикарно готує рибу. До нас приходять гості, вона готує для всіх гостей, і вони йдуть на Настіни харчі", - розповів він.

Потап зізнався, що він не проти відвертих фотографій коханої у соцмережі, але іноді не в захваті від романтичних зйомок Насті з іншими чоловіками.

"Мені єдине, що не подобається – коли вона цілується з акторами дуже багато, якщо знімається в якомусь кіно, або якщо йдуть проби…Але якщо ми один одного кохаєм, то чого уже один до одного чіплятися, якщо вона артистка. Я чоловік впевнений. Не в собі, в своєму коханні. І навіть мені подобається це, мені подобаються її відверті фотографії, фотосесії. Мені подобається, що вона подобається. І як чоловіку теж. Я знаю, що вона дуже красива жінка. Але це моя жінка, я з нею прокидаюся кожен ранок. Вона навіть вранці красива. Наші стосунки змінилися у найкращу сторону. Від цього я став більше виступати. Від цього балансу я більше приходжу на передачі, я став більш відвертим і більш щасливою людиною. Я зараз щасливий на 100%", - розповів Потап.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських зачарувала безтурботним літнім фото. При цьому співачка зізналася, що захворіла.