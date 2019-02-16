"Царівна-жаба": Леся Нікітюк вразила фанів несподіваним видом

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча запропонувала шанувальникам розважитися і пограти в гру

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно розлучилася зі своїм нареченим, судячи з усього вирішила зайнятися собою і показала шанувальникам дещо несподіване фото. На своїй сторінці в Instagram "богиня ламінату" опублікувала знімок чи то з салону краси, чи то у косметолога.

На фото зірка відображена в спеціальному медичному одязі, з рушником на голові і густою зеленою маскою на обличчі.

"25й зелений мексиканець був зайвим. кращий комент - лайк у подарунок! Такі в мене тепер конкурси", - зазначила Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Звичайно ж, підписники ведучої не змогли залишитися осторонь і почали пропонувати свої варіанти в коментарях - від подружки Шрека Фіони до жаби і Фантомаса.

"Таку Фіону-ще пошукати треба!!!", "Взимку і влітку струнка, Зелена Лесяаа", "Фото з фільму Маска...прикольно", "Фантомас розбушувався", "Фіона) не вистачає Шрека)", "Дівчина Халка?", "Грінч", "Дракониха", "Лягушерия в релаксі", "Ти "ШРЕЧИХА", "Якщо жінка красива ,то вона прекрасна в будь-якому образі", "Халк на минималках", "Цей відтінок зеленого вам до лиця", "Царівна-жаба!", "Джим Керрі зі своєю "Маскою" відпочиває", - пишуть фани Лесі.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк похвалилася жаданим трофеєм.

До речі, Леся Нікітюк оберігає своїх родичів від уваги громадськості і рідко публікує фото з ними. Однак її мама іншої думки і з задоволенням ділиться сімейними фото.

Відео: РБК-Україна