В трусиках і топі: Тіна Кароль полонила сексапільними формами у воді

Співачка показала кадр, зроблений на пляжі в США
Тіна Кароль зводить з розуму прихильників не тільки своїми розкішним вбранням під час світських виходів і прямих ефірів шоу Танці з зірками 2019, але і показує ефектні фотосети, перед якими фанам складно встояти. Знімки поп-діви стають все більш гарячими та відвертими – вона більше не приховує свою сексапільність і чуттєвість, а із задоволенням демонструє її на серії пікантних знімків. Більшість з них зроблено під час робочої поїздки Тіни в США цього літа. Вона встигла не тільки відзняти матеріал для нового кліпу "Вабити", але і влаштувати жарку пляжну фотопрогулянка. Тіна опублікувала одне з раніше невиданих фото на сторінці в Instagram.
Вона позує на пляжі біля океану, притулившись до опор величезного мосту, який йде у воду. На зірці – чорний комлект-двійка, що складається з трусиків і топа з відкритою лінією плачейи і рукавами три чеверті.
В її волоссі грає бриз, окремі пасма злегка вибились на обличчя. Вона дивиться в камеру впритул пильним магнетичним поглядом.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Вже знайомий фотосет підкорив шанувальників Тіни з перших кадрів, а тепер вони лише вкоренилися в думці, що вона виглядає розкішно.
Скріншот комметариев
Тіна Кроль раніше вже публікувала кадри в аналогічному образі. Тоді вони справили в мережі не менший фурор.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Раніше Тіна Кароль спокусив мережу фото з басейну в сріблястому купальнику оригінального крою.