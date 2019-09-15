В трусиках і топі: Тіна Кароль полонила сексапільними формами у воді

Тіна Кароль зводить з розуму прихильників не тільки своїми розкішним вбранням під час світських виходів і прямих ефірів шоу Танці з зірками 2019, але і показує ефектні фотосети, перед якими фанам складно встояти. Знімки поп-діви стають все більш гарячими та відвертими – вона більше не приховує свою сексапільність і чуттєвість, а із задоволенням демонструє її на серії пікантних знімків. Більшість з них зроблено під час робочої поїздки Тіни в США цього літа. Вона встигла не тільки відзняти матеріал для нового кліпу "Вабити", але і влаштувати жарку пляжну фотопрогулянка. Тіна опублікувала одне з раніше невиданих фото на сторінці в Instagram.

Вона позує на пляжі біля океану, притулившись до опор величезного мосту, який йде у воду. На зірці – чорний комлект-двійка, що складається з трусиків і топа з відкритою лінією плачейи і рукавами три чеверті.

В її волоссі грає бриз, окремі пасма злегка вибились на обличчя. Вона дивиться в камеру впритул пильним магнетичним поглядом.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Вже знайомий фотосет підкорив шанувальників Тіни з перших кадрів, а тепер вони лише вкоренилися в думці, що вона виглядає розкішно.

Дуже красива і елегантна навіть в такому образі

Яка красуня! Так це вже точно щось, красуня, сексі, богиня

Красиве фото

Дика левиця, ти моя цариця. Тіночка, ви моя королева

На цьому фото ти супер

Така, прям вах!

Фігура!

Дуже красива, погляд зачаровує

Тіна ви прекрасна!

Скріншот комметариев

Тіна Кроль раніше вже публікувала кадри в аналогічному образі. Тоді вони справили в мережі не менший фурор.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль спокусив мережу фото з басейну в сріблястому купальнику оригінального крою.