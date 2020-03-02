Вона була трудяжка: мама Насті Каменських розповіла про дитинство доньки

Настя Каменських побудувала успішну музичну кар’єру в Україні, а зараз підкорює Латинську Америку. З журналістами програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», мама співачки Лідія Каменських поділилася подробицями виховання майбутньої зірки.

Про кучері, як у Насті Каменських, мріють тисячі дівчат. Ефектна зачіска – це в них родинне. Та мама популярної співачки зізнається – колись ненавиділа своє волосся.

«Я народилася в селі, думала: «Боже, приїду в Київ і зразу собі вирівняю це волосся». Десь я його ненавиділа. У дитинстві воно було довшим і його було ще більше, це зараз уже менше. А потім зрозуміла, що це зручно. Поки інші щось там роблять, я встала, покрутила-покрутила і все – зачіска», – поділилась Лідія Каменських в ефірі каналу «Україна».

Зі співачкою Аллою Кудлай мама зірки товаришує багато років. Вони познайомились під час роботи в хорі Вірьовки. Обидві стверджують, що за цей час вони жодного разу серйозно не посварилися. Крім того, у них багато спільного.

«Я виходила заміж, коли Насті вже було 3 рочки, – каже Лідія Петрівна. – Ми жили разом, а весілля ж треба було справити. Чоловік був нашим конкретним директором. Така в нас з Аллочкою доля – наші чоловіки на 16 років старші, і ми обидві Петрівни. Тому в нас така ідеальна дружба».

Алла Кудлай та Лідія Каменських (фото: прес-служба співачки)

Та коли донька підросла, перед жінкою постав непростий вибір – або сцена, або виховання Насті, майбутньої зірки NK. І вона обрала друге.

«Я народила Настеньку і через півтора роки знову вийшла в хор. Ми тоді дуже багато гастролювали, а моя мама вже була похилого віку. Було важко, мені потрібно було Настею займатись», – пригадує Лідія Каменських у програмі «Зірковий шлях».

Лідія Петрівна каже: успіх NK її не дуже здивував, бо Настя з дитинства знала, чого хоче.

«Вона була трудяжка – школа, музична школа, на балет я її просто для розвитку віддала. Вже зараз вона жартує, що краще б я її тоді віддала на спорт, – розповідає жінка і переконує, що злет кар’єри доньки в Латинській Америці – це результат її невтомної праці. – Це ж Настя – вона собі ставить мету і йде до неї. Вона молодець, з дитинства така. От сказала, що вивчить мову – і вивчила. Вона мені дуже вдячна, що ми її відправили в Італію, вона знає італійську. Звичайно, мови різні, але трошечки схожі, тож їй легше було».

Нагадаємо, раніше мама Насті Каменських розповіла, якими стравами балує доньку і зятя.