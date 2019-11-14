Труднощі батьківства: Влад Топалов показав ранкову прогулянку з синочком

Чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко, російський співак Влад Топалов - турботливий і люблячий батько, який активно допомагає їй у догляді за маленьким сином Михайлом і з задоволенням проводить час з малюком. Нещодавно артист зізнався, що дуже сумує за Майклом, як його лагідно кличуть в сім'ї, під час розлуки - так, Регіна поїхала в Україну і забрала дитину з собою, а тато з нетерпінням чекав їх повернення. Хоча деколи батьківство - досить нелегка штука, зізнався Влад.

На своїй сторінці в Instagram він поділився новим фото, на якому зображений на прогулянці з Майклом на вулиці, яка відбулася рано вранці. Топалов одягнений у теплу куртку і шапку, а на голові у нього навушники. Малюк добре закутаний у своєму візку.

Молодий татусь поскаржився на важкий для нього графік сну і неспання дитини і розповів, як він з цим справляється. За словами співака, під час ранніх прогулянок він слухає аудіокнижки.

Фото: Влад Топалов з сином Михайлом (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Питання!!!! Чому дитині треба встати в 6 ранку, щоб о 7 знову заснути до 11? Чому не спати просто до 10, наприклад??? Адже батько вже не спить з 6. Але я в кльових вухах) слухаю книги. Хоч якась користь)) і морожу дупу на морозі", - поділився Топалов.

Розчулені шанувальники поспішили залишити свої відгуки, деякі зазначили, що дуже добре розуміють Влада.

Щоб ми батьки не розслаблялися, або щоб життя не здавалася казкою

Тато-молодець)

Ця і про нас

Щоб батьків тримати в тонусі

Ну це діти, звикайте

Відмінна ідея, щодо аудіокниг. Теж спробую.

Тато молодець

Тому що батьків необхідно тримати в тонусі, щоб не розслаблялися

найщасливіші моменти

Завжди думала,що зірки пхають дітей на нянь і їм все одно, як там дитина)) ви зруйнували всі стереотипи

Самий кльовий будильник для батьків. Щоб на роботу не проспати

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Раніше Регіна Тодоренко показала видеопрогулку з тіткою по Одесі і розповіла про природні аномалії. Вона показала бруньки на деревах, що не характерно для цієї пори року.