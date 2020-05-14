Тростинка: Даша Астаф'єва спокушає хвилюючими вигинами в топі та лосинах

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка показала себе під час занять йогою

Даша Астаф'єва – володарка виточеної фігури з хвилюючими вигинами. Не дарма дівчина довгий час була зіркою Playboy, її гарячі і сміливі образи на сцені запам'яталися шанувальникам надовго, а спекотні танці не залишають байдужими нікого. Артистка стежить за фігурою, а в якості фізичної активності обираєйогу, хоча, за її словами, вже давно не практикувалася. На карантині Даша вирішила повернутися до забутої практики і влаштувала тренування на терасі заміського будинку.

Так, Даша вбралася в спортивний щільний і зручний топ лілового відтінку і лосини в тон. Вона позує боса і приймає різні асани. Також співачка розташувалася на галявині, розстелила спеціальний килимок для занять і зробила перед камерою цілий комплекс вправ.

Співачка виглядає стрункою і підтягнутою. Вона демонструє плоский живіт, стрункі ноги і осину талію. Даша зізналася, що повертається в йогу. І дається їй це поки складно.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальників артистки вразили її зовнішній вигляд, вони зазначили, що фігура зірки була і залишається предметом захоплення.

Красуня

Дашуль, ти така молодчинка

Красива Даша

Хтось зовсім худышь

Тростинка

Ох красива йогиня!

Така фігура

Неймовірна

Даша, прекрасна фігура

Яка гарна!

Скріншот коментарів

Раніше Даша Астаф'єва повністю оголилася заради гарячого фотосету.34-річна зіркапоказала апетитні форми під час фотосесії в арт-готелі у Львові.

Автор: Аня Бойчук