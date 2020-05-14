Тростинка: Даша Астаф'єва спокушає хвилюючими вигинами в топі та лосинах

Співачка показала себе під час занять йогою
Даша Астаф'єва – володарка виточеної фігури з хвилюючими вигинами. Не дарма дівчина довгий час була зіркою Playboy, її гарячі і сміливі образи на сцені запам'яталися шанувальникам надовго, а спекотні танці не залишають байдужими нікого. Артистка стежить за фігурою, а в якості фізичної активності обираєйогу, хоча, за її словами, вже давно не практикувалася. На карантині Даша вирішила повернутися до забутої практики і влаштувала тренування на терасі заміського будинку.
Так, Даша вбралася в спортивний щільний і зручний топ лілового відтінку і лосини в тон. Вона позує боса і приймає різні асани. Також співачка розташувалася на галявині, розстелила спеціальний килимок для занять і зробила перед камерою цілий комплекс вправ.
Співачка виглядає стрункою і підтягнутою. Вона демонструє плоский живіт, стрункі ноги і осину талію. Даша зізналася, що повертається в йогу. І дається їй це поки складно.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Шанувальників артистки вразили її зовнішній вигляд, вони зазначили, що фігура зірки була і залишається предметом захоплення.
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Раніше Даша Астаф'єва повністю оголилася заради гарячого фотосету.34-річна зіркапоказала апетитні форми під час фотосесії в арт-готелі у Львові.
Автор: Аня Бойчук