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Тростинка: Даша Астаф'єва спокушає хвилюючими вигинами в топі та лосинах

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.05.2020 - 20:56
Тростинка: Даша Астаф'єва спокушає хвилюючими вигинами в топі та лосинах
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка показала себе під час занять йогою

Даша Астаф'єва – володарка виточеної фігури з хвилюючими вигинами. Не дарма дівчина довгий час була зіркою Playboy, її гарячі і сміливі образи на сцені запам'яталися шанувальникам надовго, а спекотні танці не залишають байдужими нікого. Артистка стежить за фігурою, а в якості фізичної активності обираєйогу, хоча, за її словами, вже давно не практикувалася. На карантині Даша вирішила повернутися до забутої практики і влаштувала тренування на терасі заміського будинку.

Так, Даша вбралася в спортивний щільний і зручний топ лілового відтінку і лосини в тон. Вона позує боса і приймає різні асани. Також співачка розташувалася на галявині, розстелила спеціальний килимок для занять і зробила перед камерою цілий комплекс вправ.

Співачка виглядає стрункою і підтягнутою. Вона демонструє плоский живіт, стрункі ноги і осину талію. Даша зізналася, що повертається в йогу. І дається їй це поки складно.

Тростинка: Даша Астаф'єва спокушає хвилюючими вигинами в топі та лосинах

Тростинка: Даша Астаф'єва спокушає хвилюючими вигинами в топі та лосинах

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальників артистки вразили її зовнішній вигляд, вони зазначили, що фігура зірки була і залишається предметом захоплення.

  • Красуня
  • Дашуль, ти така молодчинка
  • Красива Даша
  • Хтось зовсім худышь
  • Тростинка
  • Ох красива йогиня!
  • Така фігура
  • Неймовірна
  • Даша, прекрасна фігура
  • Яка гарна!

Скріншот коментарів

Раніше Даша Астаф'єва повністю оголилася заради гарячого фотосету.34-річна зіркапоказала апетитні форми під час фотосесії в арт-готелі у Львові.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новини України Даша Астаф'єва
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