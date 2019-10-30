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"Тропіканка": Настя Каменських в ефектній шовковій сукні прогулялася по джунглях

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Співачка продовжує тішити фанатів яскравими фото з Мексики

Настя Каменських доклала багато сил, щоб схуднути, і зараз успішно підтримує себе у формі. Співачка не втрачає можливості похвалитися своєю більш стрункою фігурою і з задоволенням ділиться ефектними фото в купальниках та інших відвертих вбраннях в соцмережах. До речі, нещодавно артистка зізналася, яка частина тіла є найвидатнішою, а також зазначила, що підтримує бодипозитив. Зараз вони з Потапом насолоджуються відпочинком в жаркій Мексиці і артистка регулярно розбурхує шанувальників гарячими кадрами.

На свіжих знімках з Канкуна Настя зображена на дерев'яній підвісний стежці, що йде серед тропічних джунглів. Для прогулянки знаменитість обрала ефектне шовкове плаття в білизняному стилі - при цьому верхня частина вбрання чорна, а нижня золотисто-жовта.

Фото: Настя Каменських в Мексиці (instagram.com/kamenskux)

Глибоке декольте вигідно підкреслило пишний бюст співачки, а ракурс одного з фото зробив акцент на її апетитній попі. Доповнили вражаючий лук масивні сережки і розпущене кучеряве волосся співачки.

Фото: Настя Каменських в Мексиці (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники не змогли пройти повз і закидали Каменських захопленими коментарями, захоплюючись її фігурою і зухвалим луком.

  • Шовк серед джунглів
  • Самая-Самая
  • Класний цибулю, хочу такий
  • Розкішна дівчинка!!!))
  • Ви прекрасна
  • Мекиканская до расавица ,ти нереальна
  • Тропіканка
  • Божественна
  • Попа як у Кім)
  • Це незаконно бути такою гарною ,люблю
  • Справжня латиноариканская красуня!
  • Богиня красоти
  • Фігура клас

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, гаряча парочка Настя Каменських з Потапом полонили яскравими фото з Мексики.

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