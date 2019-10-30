"Тропіканка": Настя Каменських в ефектній шовковій сукні прогулялася по джунглях

Настя Каменських доклала багато сил, щоб схуднути, і зараз успішно підтримує себе у формі. Співачка не втрачає можливості похвалитися своєю більш стрункою фігурою і з задоволенням ділиться ефектними фото в купальниках та інших відвертих вбраннях в соцмережах. До речі, нещодавно артистка зізналася, яка частина тіла є найвидатнішою, а також зазначила, що підтримує бодипозитив. Зараз вони з Потапом насолоджуються відпочинком в жаркій Мексиці і артистка регулярно розбурхує шанувальників гарячими кадрами.

На свіжих знімках з Канкуна Настя зображена на дерев'яній підвісний стежці, що йде серед тропічних джунглів. Для прогулянки знаменитість обрала ефектне шовкове плаття в білизняному стилі - при цьому верхня частина вбрання чорна, а нижня золотисто-жовта.

Фото: Настя Каменських в Мексиці (instagram.com/kamenskux)

Глибоке декольте вигідно підкреслило пишний бюст співачки, а ракурс одного з фото зробив акцент на її апетитній попі. Доповнили вражаючий лук масивні сережки і розпущене кучеряве волосся співачки.

Фото: Настя Каменських в Мексиці (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники не змогли пройти повз і закидали Каменських захопленими коментарями, захоплюючись її фігурою і зухвалим луком.

Шовк серед джунглів

Самая-Самая

Класний цибулю, хочу такий

Розкішна дівчинка!!!))

Ви прекрасна

Мекиканская до расавица ,ти нереальна

Тропіканка

Божественна

Попа як у Кім)

Це незаконно бути такою гарною ,люблю

Справжня латиноариканская красуня!

Богиня красоти

Фігура клас

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, гаряча парочка Настя Каменських з Потапом полонили яскравими фото з Мексики.