Зворушливий різдвяний ролик з Елтоном Джоном став хітом мережі

Відео: John Lewis & Partners Christmas Ad 2018 (youtube.com/John Lewis & Partners)

Знаменитий британський співак Елтон Джон знявся в зворушливому різдвяному ролику, який випустила мережа універсальних універмагів John Lewis & Partners.

На початку ролика самотній Елтон Джон сидить за роялем в будинку, повному різдвяних прикрас. Співак ще якийсь час мовчки думає, після чого починає грати свою композицію Your Song, яка ввійшла до списку "500 найкращих пісень усіх часів" від журналу Rolling Stone.

Скріншот з відео (youtube.com/John Lewis & Partners)

Під цю пісню показують важливі моменти в житті і музичній кар'єрі співака.

В самому кінці показаний маленький Елтон, якому подарували на Різдво фортепіано, що, згідно із задумом творців ролика, визначило його подальшу долю.

"Деякі подарунки іноді більше ніж просто подарунок", - свідчить напис в кінці ролика.

Скріншот з відео (youtube.com/John Lewis & Partners)

"У цьому році історія присвячена силі подарунка. І як цей подарунок надихнув, змінив і вплинув на життя маленького хлопчика. Цим маленьким хлопчиком виявився Елтон Джон. Фільм починається в наші дні і історія показується в хронологічному порядку протягом усього життя Елтона аж до моменту різдвяного ранку, коли він отримав спеціальний подарунок, який змінив його життя", – йдеться в описі до відео.

Скріншот з відео (youtube.com/John Lewis & Partners)

За кілька днів відео зібрало понад 8,8 мільйонів переглядів на YouTube. А критики вже встигли назвати цю роботу кращою різдвяною кампанією 2019.

Нагадаємо, нова пісня Imagine Dragons під назвою Bad liar стала хітом у мережі.

Ми також писали про те, що у мережі обговорюють "вибуховий" концерт Стінга в Києві.14 листопада світова легенда Стінг і американський реггі-виконавець Шеггі "вибухнули" київський Палац спорту. Незважаючи на рекордно високі ціни на квитки, в залі зібралося кілька тисяч фанатів Стінга.

До речі, Елтон Джон розповів про останні дні Фредді Мерк'юрі. За словами Елтона, Фредді Мерк'юрі розповів йому, що хворий на Снід після кількох днів, як дізнався діагноз. Музиканти були хорошими друзями.

Відео: РБК-Україна