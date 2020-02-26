Як зворушливо: дочка Ольги Сумської замилувала домашнім відео з дворічною донькою

Дочка Ольги сумської Антоніна Паперна, яка перебуває в цікавому положенні і нещодавно поділилася рідкісним сімейним кадром, на якому нарешті показала обличчя маленької доньки Єви, продовжує розчулювати домашніми зйомками.

На цей раз Антоніна вирішила не показувати обличчя дівчинки (з чим згодна її бабуся Ольга Сумська, яка дотримується думки, що відомі люди не повинні показувати своїх дітей, щоб не викликати зайвих коментарів), зняла коротке чорно-біле відео з нею.

Антоніна відпочивала на подушках, а Єва годувала її горішками, підкидаючи раз за разом смаколики в рот мамі.

Відео: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

"Перебуваю під пильною увагою кращого дієтолога", - написала в жарт актриса під відео.

Підписники погодилися, що немає дорожче маленьких помічників, а та турбота, що від них виходить дорогого коштує:

Як зворушливо, сонечко наше!

Принадність

Милота

Мамина радість

Милота, чекає ще мимишности

Нічого дорожче цих маленьких помічників немає

Мило

Піклується

Мама голодною ні коли не залишиться, коли є турботливі діти

До речі, нещодавно в ефірі каналу "Україна" Ольга Сумська зізналася, що дочка постійно з нею на зв'язку і радиться з багатьох питань. А ось кого чекаютє подружжя – хлопчика або дівчинку – поки невідомо.

Нагадаємо, що артистка Жіночого кварталу Віра Кекелія зізналася, що вперше стане мамою, в підтвердження цього дівчина показала кругленький животик в соцмережах.