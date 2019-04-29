"Троє в йозі": Сергій Бабкін вразив спортивним фото з вагітною дружиною

В очікуванні дива дружина музиканта вирішила не відмовлятися від спортивних вправ
Український музикант, учасник гурту 5'Nizza Сергій Бабкін - зразковий сім'янин і регулярно ділиться в мережі фото з коханою дружиною Сніжаною та дітьми Артуром і Веселиною. Скоро їх чекає поповнення - не так давно артист вразив шанувальників повідомленням про те, що його дружина вагітна третьою дитиною і вже знаходиться на пристойному терміні. Незважаючи на цікаве положення, пара вирішила не відмовлятися від улюбленої йоги - адже при розумному підході вона дуже корисна вагітним.
На своїй сторінці в Instagram Бабкін поділився вражаючим знімком, на якому вони з коханою завмерли в парній асані. Сергій стоїть у позі "собака головою вниз", а Сніжана лежить на його спині, при цьому тримаючи ступні ніг руками.
"Троє в йозі", - підписав фото музикант.
Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/babkin_official)
Шанувальники пари залишили безліч захоплених і уражених коментарів.
Нагадаємо, нещодавно вагітна Сніжана Бабкіна зворушила мережу ніжним фото.
До речі, у Сергія Бабкіна варто повчитися романтичності і замилування своєю жінкою. Так, наприклад, співак нещодавно присвятив зворушливі рядки Сніжані.