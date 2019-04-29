"Троє в йозі": Сергій Бабкін вразив спортивним фото з вагітною дружиною

Український музикант, учасник гурту 5'Nizza Сергій Бабкін - зразковий сім'янин і регулярно ділиться в мережі фото з коханою дружиною Сніжаною та дітьми Артуром і Веселиною. Скоро їх чекає поповнення - не так давно артист вразив шанувальників повідомленням про те, що його дружина вагітна третьою дитиною і вже знаходиться на пристойному терміні. Незважаючи на цікаве положення, пара вирішила не відмовлятися від улюбленої йоги - адже при розумному підході вона дуже корисна вагітним.

На своїй сторінці в Instagram Бабкін поділився вражаючим знімком, на якому вони з коханою завмерли в парній асані. Сергій стоїть у позі "собака головою вниз", а Сніжана лежить на його спині, при цьому тримаючи ступні ніг руками.

"Троє в йозі", - підписав фото музикант.

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/babkin_official)

Шанувальники пари залишили безліч захоплених і уражених коментарів.

"Мої улюблені йоги!"

"Ой, у вас дитинка в животику)) клас"

"Молодці!!! Ви неймовірні!!!"

"Ви молодці. Обожнюю вашу сім'ю""

Які ж ви молодці!! Обожнюю вас обох! Завжди приємно дивитися на вашу пару, душа розгортається! Легкого вам дозволу! ))) Зазвичай в тоніку, але тут у третю домінанту, сто відсотків)))"

"Оце так підтримка одне одного"

"Наші диваки! Всім краси, гармонії, любові!!!"

"Довіра - це дуже круто! Щастя"

Нагадаємо, нещодавно вагітна Сніжана Бабкіна зворушила мережу ніжним фото.

До речі, у Сергія Бабкіна варто повчитися романтичності і замилування своєю жінкою. Так, наприклад, співак нещодавно присвятив зворушливі рядки Сніжані.