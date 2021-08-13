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Тричі дідусь Віктор Павлік розповів, як це - знову стати батьком у 55

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Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 15:45
Тричі дідусь Віктор Павлік розповів, як це - знову стати батьком у 55 Віктор Павлік з дружиною Катею (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Автор: Дмитрий Войналович

Минулого року Віктор Павлік одружився із молодшою на 28 років коханою - концертною директоркою Катериною Репяховою. Пройшов рік, і пара поділилася щасливою новиною - чекають на поповнення.

Втім, якщо для дівчини цей досвід новий, то Віктор став батьком уже вчетверте.

Про те, чи вистачає сил і наснаги 55-річному маестро виховувати сина, він розповів у інтерв'ю "Люкс ФМ".

Тричі дідусь Віктор Павлік розповів, як це - знову стати батьком у 55Тричі дідусь Віктор Павлік розповів, як це - знову стати батьком у 55

Віктор Павлік з новонародженим Михасиком (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Павлік зізнається - з появою Михасика зробив чимало висновків. Мовляв, у 55 стати татом складно, бо відчуття дуже незвичні.

"Бог послав цю дитину. На щастя, вона здорова. Але дуже дивно, що у мене є внуки, яким мій Михасик - дядько. Коли тобі 55, відчуваєш, що тримаєш в руках скарб. Всіх дітей люблю, але більше починаєш цінувати. Відчуваю, що не додав виховання старшим дітям. Але я був рок-н-рольщиком. Постійно у поїздках", - пригадує виконавець.

Хоча від активної творчості, відряджень не збирається відмовлятися навіть зараз.

Єдине, що його лякає - не відчуває стільки сили, як 30 років тому. Раніше міг давати по три концерти на день, а зараз цілком вистачає одного.

Раніше дружина Павлика показала фігуру в купальнику через два місяці після пологів.

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Виктор Павлик
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