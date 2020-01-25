Тріумфатор Голос країни-10 Ольга Мельник розповіла, чому вдруге прийшла на шоу

Ольга Мельник своїм виступом на шоу Голос країни-10 (у другому випуску виступить бек-вокалістка MONATIKа - Ліда Лі) сколихнув соціальні мережі та б’є рекорди переглядів. Фіналістка четвертого сезону, чия вокальна кар’єра опинилася під загрозою через травму спини, тріумфально повернулась на проект та привела у захват тренерів виконанням хіта «Lovely». Зала стоячи аплодувала дівчині, а сама учасниця не могла стримати сліз. Менше ніж за тиждень виступ дівчини зібрав понад 800 тисяч переглядів на офіційному YouTube каналі Голосу країни.

Дівчина своїм потужним голосом та унікальним тембром змогла розчулити тренерів, які одразу ж зійшлись на думці, що Ольга має високі шанси на перемогу у шоу. Зокрема, ПТП сказав: «Ти встала на ноги і підняла весь зал, всіх тренерів». Дан Балан заявив, що мріє продюсувати таку співачку, як вона: «Я ніколи не використовував ніяких козирів для битви за учасника, але не у цьому випадку – у мене є готова пісня для тебе». А Тіна Кароль наголосила, що дівчина – приклад для мільйонів, хто зневірився в себе.

Ольга Мельник - "Lovely" – вибір наосліп – Голос країни 10 сезон

Майже шість років тому вона увірвалася до проекту Голос країни з піснею «Желтые ботинки» й змогла обернути до себе три суддівських крісла. Крок за кроком Ольга здобувала перемогу на усіх етапах шоу, дійшла до суперфіналу й посіла третє місце у вокальному шоу. Та замість концертів чи запрошення на співпрацю з продюсерами, вона отримала випробовування долею. Через проблеми зі спиною 19-річна дівчина опинилася мало не прикутою до ліжка та була змушена знову вчитися ходити.

Ольга Мельник "Жовті черевики" - Голос Країни - Вибір наосліп - Сезон 4

Протягом двох років вона проходила курс лікування, а реабілітація триває й до сьогодні. Дівчина згадує, що у той період їй було вдвічі важче: по-перше, через нестримний біль вона не могла стояти, сидіти та навіть лежати, а по-друге, через фізичну неспроможність була змушена відмовлятися від виступів та запрошень на співпрацю. Щодня Оля закривалася у собі, а її світ на той час обмежувався власною кімнатою та лікарнею. В результаті крім фізичного болю, вона отримала ще й емоційне виснаження, яке переросло у затяжну депресію.

Зараз Оля каже, що її життя у той час нагадувало існування абсолютно зневіреної в собі людини. Тоді допомогла підтримка рідних, дівчина повільно починала крок за кроком ставати на ноги, заново вчилася ходити. Саме з ініціативи сестри почала повертатися і до творчості: фотографувати, писати тексти пісень, пізніше записувати кавери та публікувати їх на особистих сторінках у соціальних мережах.

У десятому сезоні на сліпі прослуховування молода дівчина прийшла з піснею «Lovely». Буквально з перших нот усі тренери повернулися до дівчини, а коли виступ завершився, стоячи аплодували учасниці.

«Ця пісня про мене. Я обрала її, бо знала, що мені не доведеться занурюватися у ці емоції. На той час я просто в них знаходилась. Перед виступом я протягом дня не розмовляла, були ускладнення зі зв’язками, тому розуміла, заспівати так, як хотіла, не вийде. Коли виходила на сцену, сказала собі: «Оль, співай душею – «Голос країни» відчує це». Коли розумієш, що технічно ти не зможеш зараз продемонструвати максимум, душа і серце «вмикаються» особливо потужно. Пізніше як побачила, що відео набирає перегляди, не могла повірити, що це відбувається зі мною. Я боялася, що люди не сприйматимуть мене. Переживала, як поставляться до того, що я вирішила спробувати свої сили вдруге… Зараз мене переповнюють емоції».





Від несподіваного результату та реакції суддів дівчина розплакалась на сцені, а коли прийшов час обирати наставника, ще кілька хвилин вагалася. У результаті серед тренерів Ольга обрала Тіну Кароль, про свій вибір каже так:

«Я писала свої пісні та складала їх до шухляди, розуміючи, що мій шлях буде трохи складнішим. Я не планувала повернення у шоу, я його боялась. Коли тренери повернулися, я думала, як би доспівати пісню і не зірватися. І коли пісня завершилась, я сіла і заплакала, бо все те неможливо було тримати в собі. Я не очікувала, що взагалі хтось з тренерів натисне червону кнопку, правда. І найскладнішим для мене виявилось те, що повернулись всі. Я стояла на сцені більше хвилини, думала, до кого піти, а тоді вирішила обирати серцем, відчуттям. Зупинилась, подивилась кожному в очі і зрозуміла, що відчуваю Тіну».

Зараз Ольга Мельник у складі команди Тіни Кароль вже готується до наступного етапу вокального шоу – боїв. Чи зможе дівчина вдруге стати фіналісткою та чи вдасться їй здобути перемогу у найголовнішій битві епохи – ювілейному сезоні Голосу країни-10 дізнаємось незабаром.

Дивіться Голос країни щонеділі у 21:00 на телеканалі «1+1».