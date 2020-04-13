Тренування з зіркою: Настя Каменських показала ефективні вправи для пружних сідниць

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка запропонувала шанувальникам потренуватися разом з нею під веселі хіти

Настя Каменських не дозволяє собі лінуватися навіть на карантині і постійно чимось зайнята. Співачка працює зі своєю командою онлайн і присвячує чимало часу домашнім клопотам - які, за її зізнанням, їй дуже навіть подобаються! Зірка зазначила, що любить готувати, але при цьому стежить за раціоном і вживає тільки здорову їжу. Крім того, Настя ділиться в мережі різноманітними корисними порадами про те, як зробити самоізоляцію продуктивною і розкриває свої секрети краси.

Не забуває Каменських і про улюблений спорт! Від ранкових пробіжок довелося відмовитися, натомість співачка тепер регулярно проводить онлайн-тренування разом зі своїми фанами, показуючи, як правильно опрацьовувати різні м'язи і ділянки тіла.

Цього разу артистка запропонувала вправи для пружної "попи, як у Кім" - звичайно ж, саме під цей свій хіт! Відео з тренуванням вона опублікувала на своєму каналі в Youtube.

У ролику зоряний фітнес-тренер постала в чорно-рожевому облягаючому комбінезоні, помаранчевих кросівках і з пучком на голові, а також без макіяжу. Під час карантину вона намагається дати шкірі відпочити і рідко користується косметикою.

"Я підготувала для вас класні відео з тренуваннями на різні групи м'язів! І кожне з цих тренувань буде під ваші улюблені хіти, щоб створити бадьорий настрій! Перше відео з цієї серії вже на моєму YouTube каналі! Думаю, ви здогадалися, які м'язи і під яку пісню ми будемо тренувати в першу чергу! І не забувайте - все по 3 підходи! І ЦЕ ЩЕ НЕ ВСЕ!!! Записи всіх спортивних прямих ефірів теж поступово з'являться на YouTube каналі, так що тепер ви зможете тренуватися в будь-який час! Сподіваюся, я порадувала вас! А далі справа за вами!" - написала Настя в своєму Instagram

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських дала поради, як зробити карантин продуктивним і зайнятися самовдосконаленням. Для прикладу вона розписала необхідні кроки для тих, хто хоче схуднути і підтягти фігуру.