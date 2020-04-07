Тренди карантину: Леся Нікітюк не може вирішити, в якому луці піти за хлібом

Леся Нікітюк проводить карантин у рідному Хмельницькому, де розважається, як може. Дуже пожвавив і оживив її самоізоляцію несподіваний дзвінок від кумира Джареда Лето, з яким телеведучій вдалося трохи поговорити в прямому ефірі. Леді Ле ніяк не може забути про цю радісну подію і навіть веселить мережу кумедними відеомонтажами їх з американським актором "флірту". Крім того, вона викладає ефектні кадри з недавніх фотосесій, розбурхуючи уяву фанів.

Але їсти треба навіть зіркам, так що Леся зібралася сходити в магазин за хлібом. Зірка склала собі два "карантинних" образи за всіма останніми правилами, які включають в себе обов'язкову маску на обличчі. Однак не змогла вибрати, в якому ж з них відправитися "в люди" і звернулася за допомогою до підписників свого Instagram.

Отже, у першому варіанті Нікітюк приміряла спокусливий total pink лук - шовкове плаття-ночнушку з відвертим декольте і маскою в тон. Другий наряд більш практичний - на цей раз Леся постала у всьому чорному: водолазці, гумових рукавичках і темних окулярах. А замість маски весела ведуча одягла на голову лижну балаклаву!

"У чому краще вийти за хлібом??? 1/2?" - поцікавилася Леді Ле у шанувальників.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери оцінили почуття гумору ведучої і залишили їй чимало дотепних коментарів, деякі порадили запитати у Джареда.

За хлібом другий, а перший #оставайсядомасмужиком

Безпечніше 2

1. Бо мало лі ще Джареда зустрінеш, потім знову доведеться кричати "треба терміново розпустити волосся"

Ох і очі на першому фото ))) але за хлібом краще як на другому фото ))) що б дорогою не вкрали ...

голи виходь

Сиди краще вдома! Хліб сама можеш спекти?

1, всі забудуть про вірус )

Для здоров'я краще 2

красивіше 1, а 2 безпечніше

Спитай у Джареда

Однозначно в першому)))то вже тепло на вулиці

Краще хліб не їсти..

Якщо Ви будете ходити за хлібом в наряді номер 1, то мені здається, що Джаред Лєто переїде в Києв назавжди

1 але з рукавичками

Перший варіант, пропустять без черги

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що зваблива Леся Нікітюк похвалилася плоским животиком в бежевому топі в серії еротичних знімків.