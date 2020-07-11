Знущались навіть викладачі: Даша Квіткова розповіла про боротьбу із зайвою вагою і ідеальну дієту

Дарія Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Дівчина зізналася, що зуміла побороти булімію

Переможниця Холостяк-9 Даша Квіткова, дружина Микити Добриніна, страется бути максимально відвертою зі своїми прихильниками в Instagram. Вона ніколи не приховувала, що її струнка фігура – не дар природи, а результат зусиль. Про булімію, пережитий буллінг і свою дієту дівчина розповіла в інтерв'ю для YouTube-каналу Woman Magazine.

Даша дотримується інтервального голодування - це для неї оптимальний режим харчування, при якому вона відчуває себе комфортно.

"Буквально нещодавно знайшла дієту, від якої мені комфортно, яка мені підходить і йдуть зайві кіло. Я харчуюся нормально, у мене триразове харчування. Припусимо, я дуже люблю їсти вночі, тому у мене останній прийом їжі в 9 вечора, а сніданок - у годину дня", - розповіла про свою схему харчування Даша.

Дарія Квіткова до проекту испытвала проблеми з режимом харчування (фото: instagram.com/kvittkova)

Микита також дотримувався інтервального голодування, але потім знову повернувся до спортивного режиму. Даша також заявляє, що обов'язковою складовою в боротьбі із зайвою вагою і підтримкою форми є спорт – без тренувань ніяк.

Дівчина зізнається, що сумарно схудла на 20 кілограмів. У її житті був період, коли вона стрімко набрала вагу. Це сталося після того, як Даша кинула заняття спортивною гімнастикою, всі обмеження в харчуванні відпали і вона не змогла контролювати себе.

"Я займалася близько 10 років, а потім різко кинула. Під час занять спортом мені не можна було їсти, припустимо, фаст-фуд. І дитина, якій довго забороняли McDonald's , дорвався. У мене фаст-фуд був на сніданок, обід і вечерю. За місяць або два я знатно набрала у вазі. Але я завжди на тренуваннях була щільніше інших дітей", - зізнається вона.

Дарія Квіткова вважає інтервальне голодування - оптимальної для себе дієтою (фото: instagram.com/kvittkova)

Через зайві кіло дівчина переживала буллінг в школі, на спортивних заняттях, причому навіть з боку викладачів на танцях і гімнастиці.

"У моєму житті були моменти булімії, адже це впливає на психіку і дитині тяжло самостійно це перерости, але все склалося добре", - запевняє переможниця Холостяк-9.

"До проекту у мене були ще проблеми харчового розладу. Булімії вже не було, але я боялася їсти багато – у мене був стрес. Коли я потрапила на проект, я зрозуміла, що так більше не можна. Особливо, якщо я хочу побудувати тривалі і серйозні стосунки, то потрібно щось робити з собою в першу чергу", - поділилася Даша.

Відео: YouTube/Woman magazine

Нагадаємо, що раніше чесно зізналася, що відвідувала психотерапевта і розповіла про причини походів до фахівця.