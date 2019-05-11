Травесті-діва Монро похвалилася вражаючою розтяжкою в Іспанії

Яскрава українська травесті-діва Монро живе активним життям і регулярно радує своїх шанувальників ефектними фото, своїми роздумами на злободенні теми, прямими ефірами і корисними порадами. Вона також показує свої подорожі - так, зараз зірка влаштувала собі невеликий відпочинок біля моря в сонячній Іспанії. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася ефектним фото, на якому продемонструвала відмінну розтяжку.

На знімку Монро відображена зі спини. Вона стоїть в печері з видом на море, при цьому праву ногу діва закинула на досить високу огорожу. Руки вона красиво підняла в танцювальній позі, тримаючи в одній з них баночку з якимось напоєм. Для прогулянки знаменитість обрала зручний чорний комбінезон з короткими штанинами, шльопанці і сріблясту сумку.

"Наська, угомонись. З понеділка обіцяю повернути гламур і вумні думки, а поки, #морэээ Всім веселої п'ятниці, багато не пийте, нам ще на Фудзіяму лізти", - написала артистка.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Раніше вона поділилася ще одним фото, на якому стоїть на пляжі спиною до камери і дивиться на море. Особливу увагу привертає наряд шоувумен - на ній біла куртка з малюнком однією з її кішок (а всього їх у Монро чотири).

"Кращі роки життя потрібно зустрічати виключно біля моря. Хто складе компанію?" - прокоментувала діва.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Фолловери бажають Монро відмінного відпочинку і захоплюються яскравими фото.

"Море чудово і дивно"

"Супер! І я туди хочу"

"Куртка клас, океан клас, Ви прекрасна"

"Я б із задоволенням! І до того ж, живучи в Іспанії, жодного разу не була на півдні... Рвонула б сьогодні ж до вас! Куртка - клас"

"Про море море..."

"Обожнюю спостерігати за Вашими подорожами. Але спостерігати - одне,а на морЭЭ полювання-інше)) В цьому році обов'язково його побачу!"

"Колір моря приголомшливий!!! Відмінних вихідних, Монро"

Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро вразила сміливим фото. Шоувумен опублікувала колаж - до і після "наведення краси". На знімку до артистка зображена без перуки, з хустинкою на голові і без грама макіяжу.

Ми також писали, що травесті-діва Монро вразила ефектним образом на червоній доріжці. Артистка відвідала церемонію вручення української кінопремії Золота Дзиґа 2019.

До речі, діва Монро розбурхала мережу вражаючим перевтіленням.