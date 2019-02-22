Топлес в пустелі: Майлі Сайрус знялася у відвертій фотосесії для глянцю

В інтерв'ю виданню співачка розповіла про заміжжя

Известная американская певица и актриса Майли Сайрус впервые после свадьбы с актером Лиамом Хемсвортом снялась в фотосессии и дала интервью глянцевому изданию Vanity Fair. На кадрах фотографа Райана Макгинли 26-летняя звезда позировала топлес и даже полностью обнаженной. Снимками артистка поделилась на своей странице в Instagram.

На большинстве фото Майли запечатлена в пустыне. На одном из них она позирует в прозрачном топе-сетке, через который отлично видно ее грудь, а на другом и вовсе оголилась у костра.

Фото: Майли Сайрус (instagram.com/mileycyrus)

Также певица продемонстрировала несколько ярких нарядов.

Фото: Майли Сайрус (instagram.com/mileycyrus)

В интервью изданию Сайрус рассказала о недавнем замужестве и о том, почему пошла на это.

Напомним, Сайрус вышла замуж за Хемсворта в декабре прошлого года, при этом у многих брак эпатажной артистки вызвал удивление. Майли не раз называла себя бисексуалкой, она встречалась с моделью Стеллой Максвелл и всегда выступала с поддержкой ЛГБТ-сообществ. Однако в итоге у нее была классическая свадьба с белым платьем.

Фото: Майли Сайрус в день свадьбы (instagram.com/mileycyrus)

"Я надела белое платье, потому что так чувствовала. Я распустила волосы, потому что так чувствовала. Мои отношения очень особенные для меня, это мой дом", - объяснила звезда сериала "Ханна Монтана".

Фото: Майли Сайрус (instagram.com/mileycyrus)

При этом она считает, что, выбирая спутника жизни, не нужно зацикливаться на том, какого он пола - ведь мы влюбляемся в человека, а не в его гендерную принадлежность.

"Любовь и секс почти не имеют отношения к гендерным различиям. Это лишь крохотная часть отношений. Я считаю, что люди влюбляются в людей, а не в пол, не во внешность, не во что угодно", - заявила Майли.

Фото: Майли Сайрус (instagram.com/mileycyrus)

Напомним, Майли Сайрус прокомментировала слухи о своей беременности.

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