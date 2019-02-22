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Топлес в пустелі: Майлі Сайрус знялася у відвертій фотосесії для глянцю

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.02.2019 - 10:44
Топлес в пустелі: Майлі Сайрус знялася у відвертій фотосесії для глянцю
Фото: Miley Cyrus (instagram.com/mileycyrus)

В інтерв'ю виданню співачка розповіла про заміжжя

Відома американська співачка і актриса Майлі Сайрус вперше після весілля з актором Ліамом Хемсворт знялася у фотосесії і дала інтерв'ю глянсовому виданню Vanity Fair. На кадрах фотографа Райан Макгінлі 26-річна зірка позувала топлес і навіть повністю голою. Знімками артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На більшості фото Майлі відображена в пустелі. На одному з них вона позує у прозорому топі-сітці, через який відмінно видно її груди, а на іншому і зовсім оголилася біля багаття.

Топлес в пустелі: Майлі Сайрус знялася у відвертій фотосесії для глянцюТоплес в пустелі: Майлі Сайрус знялася у відвертій фотосесії для глянцю

Фото: Miley Cyrus (instagram.com/mileycyrus)

Також співачка продемонструвала кілька яскравих нарядів.

Топлес в пустелі: Майлі Сайрус знялася у відвертій фотосесії для глянцю

Фото: Miley Cyrus (instagram.com/mileycyrus)

В інтерв'ю виданню Сайрус розповіла про нещодавнє заміжжя і про те, чому пішла на це.

Нагадаємо, Сайрус вийшла заміж за Хемсворта в грудні минулого року, при цьому у багатьох шлюб епатажної артистки викликав здивування. Майлі не раз називала себе бісексуалкою, вона зустрічалася з моделлю Стелою Максвелл і завжди виступала з підтримкою ЛГБТ-спільнот. Проте в результаті у неї було класичне весілля з білою сукнею.

Топлес в пустелі: Майлі Сайрус знялася у відвертій фотосесії для глянцю

Фото: Майлі Сайрус у день весілля (instagram.com/mileycyrus)

"Я одягла білу сукню, тому що так відчувала. Я розпустила волосся, тому що так відчувала. Мої стосунки дуже особливі для мене, це мій дім", - пояснила зірка серіалу "Ханна Монтана".

Топлес в пустелі: Майлі Сайрус знялася у відвертій фотосесії для глянцю

Фото: Miley Cyrus (instagram.com/mileycyrus)

При цьому вона вважає, що, вибираючи супутника життя, не потрібно зациклюватися на тому, якої він статі - адже ми закохуємося в людину, а не в її гендерну приналежність.

"Кохання і секс майже не мають відношення до гендерних відмінностей. Це лише крихітна частина відносин. Я вважаю, що люди закохуються в людей, а не в стать, не в зовнішність, не в що завгодно", - заявила Майлі.

 

Фото: Miley Cyrus (instagram.com/mileycyrus)

Нагадаємо, Майлі Сайрус прокоментувала чутки про свою вагітність.

Ми також писали про те, що Майлі Сайрус у Києві зняла новий кліп. Локацією став Дарницький міст, котрий довелося перекрити на дві доби.

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