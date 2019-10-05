Топлес і в прозорому плащі: Астаф'єва спровокувала жарким фотосетом на столі

Співачка розповіла, чому любить оголюватися перед об'єктивом фотографа
Даша Астаф'єва вміє так майстерно і спокусливо роздягатися на камеру, що її еротичні фотосесії шанувальники давно виділили як окремий вид мистецтва. За яскраву красу і неприкриту сексуальність її часто називають "українською Монікою Беллуччі". Вона лише підтвердила свій статус однієї з найбільш звабливих жінок України, знявшись у черговому провокативну фотосеті.
Даша позувала в прозорому плащ-дощовику, під яким не виявилося білизни – її розкішні груди значних розмірів потрапила в кадр у всій красі. Вона доповнила зухвалий образ лаковими лосинами, що ідеально пыдкреслили її фігуру і туфлями на широкому каблуці.
Волосся гладко зачесане назад, з аксесуарів – масивні фігурні сережки з великою кількістю каменів і китицями. Макіяж – природний і не помітний.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Артистка позувала на столі – вона витончено сиділа, а потім вляглася на дерев'яну поверхню.
"Мало говорю. Більше відчуваю і переживаю. Але, ви питайте. Я поруч", - залишила вона підпис до кадрів.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Потім Даша поділилася філософськими ліричними роздумами в прозі, залишивши чуттєве послання.
"Прозорий плащ, який розплавився в машині від сонця....Так символічно. Як багато людей в нашому житті, перевищуючи всі межі важливості і значущості, закриваючи собою від всіх негараздів і стихій, прикрашаючи і доповнюючи незабутні кадри життя, зникають, надламуючи. Залишають мітку "тут був я". Але, я пішов і залишив після себе тобі ... Що залишив? Мені залишив: кава, 3/1 повертаючись під ранок у твоєму взутті, тримаючись за руки в метро. Правда, яка нікому не потрібна. І стеля. З маленьким віконцем у небо", - написала вона під серією портретних фото.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Також зірка поділилася фрагментом свого недавнього інтерв'ю, в якому розповіла, чому не соромиться оголюватися на камеру.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
"Вчора, в інтерв'ю: Я ніколи не "намагалася" нічого зняти спеціально. А це завжди "робила". Можливо, краще ніж інші... І, завжди важливо працювати з професіоналами. З тими, хто може зробити свою справу як ніхто інший. Тут можна говорити вічність. "Чому я роздягаюся»? Тому що в мене це виходить. Тому що це складно, і "або дано, або ні". Хочете посперечатися ? Просто роздягніться. І я скажу, чи вийшло це у вас..." - запропонувала артистка.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Шанувальники буквально втратили дар мови від споглядання естетики оголеного тіла Даші. Вона не змогли встояти перед її зовнішністю.
Скріншот коментарів
Раніше Даша Астаф'єва відверто зізналася, чому досі не заміжня.