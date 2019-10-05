Топлес і в прозорому плащі: Астаф'єва спровокувала жарким фотосетом на столі

Даша Астаф'єва вміє так майстерно і спокусливо роздягатися на камеру, що її еротичні фотосесії шанувальники давно виділили як окремий вид мистецтва. За яскраву красу і неприкриту сексуальність її часто називають "українською Монікою Беллуччі". Вона лише підтвердила свій статус однієї з найбільш звабливих жінок України, знявшись у черговому провокативну фотосеті.

Даша позувала в прозорому плащ-дощовику, під яким не виявилося білизни – її розкішні груди значних розмірів потрапила в кадр у всій красі. Вона доповнила зухвалий образ лаковими лосинами, що ідеально пыдкреслили її фігуру і туфлями на широкому каблуці.

Волосся гладко зачесане назад, з аксесуарів – масивні фігурні сережки з великою кількістю каменів і китицями. Макіяж – природний і не помітний.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Артистка позувала на столі – вона витончено сиділа, а потім вляглася на дерев'яну поверхню.

"Мало говорю. Більше відчуваю і переживаю. Але, ви питайте. Я поруч", - залишила вона підпис до кадрів.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Потім Даша поділилася філософськими ліричними роздумами в прозі, залишивши чуттєве послання.

"Прозорий плащ, який розплавився в машині від сонця....Так символічно. Як багато людей в нашому житті, перевищуючи всі межі важливості і значущості, закриваючи собою від всіх негараздів і стихій, прикрашаючи і доповнюючи незабутні кадри життя, зникають, надламуючи. Залишають мітку "тут був я". Але, я пішов і залишив після себе тобі ... Що залишив? Мені залишив: кава, 3/1 повертаючись під ранок у твоєму взутті, тримаючись за руки в метро. Правда, яка нікому не потрібна. І стеля. З маленьким віконцем у небо", - написала вона під серією портретних фото.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Також зірка поділилася фрагментом свого недавнього інтерв'ю, в якому розповіла, чому не соромиться оголюватися на камеру.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Вчора, в інтерв'ю: Я ніколи не "намагалася" нічого зняти спеціально. А це завжди "робила". Можливо, краще ніж інші... І, завжди важливо працювати з професіоналами. З тими, хто може зробити свою справу як ніхто інший. Тут можна говорити вічність. "Чому я роздягаюся»? Тому що в мене це виходить. Тому що це складно, і "або дано, або ні". Хочете посперечатися ? Просто роздягніться. І я скажу, чи вийшло це у вас..." - запропонувала артистка.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники буквально втратили дар мови від споглядання естетики оголеного тіла Даші. Вона не змогли встояти перед її зовнішністю.

Неймовірна жінка

Шикарна

найкраща груди

Красуня

Хіба законно бути настільки сексуальною?

Космічна діва

Прикид супер

Я втратив дар мови. Пізніше спитаю

Дашенька, ви прекрасні

Як завжди чарівна

Скріншот коментарів

Раніше Даша Астаф'єва відверто зізналася, чому досі не заміжня.