Топлес на пляжі: напівгола Алессандра Амбросіо демонструє ідеальне тіло в крихітному купальнику

39-річна модель Алессандра Амбросіо регулярно радує армію фанатів напівоголеними фото. Але влітку градус пристрастей на її сторінці підскочив до небувалих висот. Так, зірка запостила нову серію фото, де позує без верху купальника, топлес. Щоправда, пишні груди вона кокетливо прикрила рушником. Образ склали крихітні сині плавки на зав'язках з боків, а також аксесуари. Легкий макіяж і високий хвіст – стильний пляжний аутфіт готовий!

Аутфіт Алессандри підкорив мережу (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

«Баланс – це не те, що ти знаходиш, а те, що ти створюєш», – написала модель, доповнивши таким чином свій спокусливий пост. Шанувальники почали писати, що Амбросіо зробила їх день справжнім святом. Також вони написали масу коментарів у своїй звичній манері: «Ти королева», «Фігура – мета», «Ти прекрасна», «Вау, гаряче!», «Ідеальні форми», «Ти досконала»...

Аня Луїза дуже схожа на маму (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, раніше модель показала, як схожа на неї 11-річна дочка Аня Луїза. «До речі про мою донечку...», – написала вона під фото, на якому мама з дівчинкою красуються в коротких шортах і топах. Алессандра прихопила з собою светр, мабуть, щоб не застудитися через легкий бриз, який дме з океану. До речі, модна деталь: шанувальники звернули увагу, що шорти Алессандри підв'язані не поясом, а хусткою. Яскравий червоний аксесуар особливо добре виділяється на тлі синіх шорт. І мама, донька – дуже стрункі, що теж не сховалося від очей шанувальників.