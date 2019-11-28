Топлес і в крихітних плавках: Нікітюк оголила апетитні сідниці заради гарної засмаги

Леся Нікітюк вміє плідно працювати і добре відпочивати, а іноді поєднує перше і друге, як, наприклад, під час поїздки в Прагу. Теледіва вирушила на презентацію новинки відомого автобренда, але встигла провести час з мамою і повеселитися з Катериною Кухар та її чоловіком Олександром Стояновим. При будь-якій можливості Леді Ле також "тікає" з Києва – нехай ненадовго, зате встигає відпочити і перезавантажитися. Так, ведуча опублікувала в Instagram спокусливе пляжне фото, на якому показала свій пружний "горішок".

Леді Ле вирішили прийняти сонячні ванни. Вона лежить на животі і робить селфі. Кадр вийшов дуже гарячим! Заради гарного і рівного загару Леся зняла ліфчик від купальника і залишилася в мініатюрних плавках від Victoria's Secret. Вона сховала очі темними стеклами оригінальних сонячних окулярів.

"Шановні тьолочки. Вгадайте яку частину тіла НЕ МОЖНА виставляти на пекуче сонце НІКОЛИ?? Правильно ОСОБІ!! ФЕЙС по модному. А чого? Бо будете старі потаскані андатри. Я серйозно! Задумайтесь над цім!" - звернулася вона до підписниць.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Лесі прислухалися до її поради і нагадали ще про одну "проблемну" зону, яку варто ховати від прямих сонячних променів– груди. Не обійшлося і без компліментів апетитним формам зірки.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Попка – ягідка

Фото супер, ракурс, наступним літом і собі зроблю

Попа клас

Гарний горішок

Хороший ракурс

Красуня Леся, дуже гарна

Соковите фото

Сама крута блондинка

Леся! Ви чумова! Прикольна! Клас!

Шикарно

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Леся Нікітюк показала фото без макіяжу і "при повному параді" та запропонувала вибрати, яке з них краще.