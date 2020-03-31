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Топлес і в кольє: Роузі Хантінгтон-Уайтлі блиснула голими грудьми на відвертому фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.03.2020 - 20:26
Топлес і в кольє: Роузі Хантінгтон-Уайтлі блиснула голими грудьми на відвертому фото
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель, схоже, втомилася від карантину

Роузі Хантінгтон-Уайтлі, яка нещодавно відверто розповіла, як проводить карантин, продовжує показувати свої ізоляційні будні. Цього разу дівчина вирішила здивувати не своїми кулінарними експериментами, не роботою і не заняттями в спортзалі. 32-річна модель порадувала фанатів напівоголеним селфі.

Топлес і в кольє: Роузі Хантінгтон-Уайтлі блиснула голими грудьми на відвертому фотоНове фото Роузі (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузі позує в своєму будинку, у дзеркалі, де зазвичай показує численні стильні образи. Цього разу вона з'явилася в спортивних світлих штанях, які одягла топлес. Голі груди вона прикриває рукою. Розбавити гарячий образ вона вирішила золотистими прикрасами: масивним кольє, годинником і своїм улюбленим браслетом-змійкою. Вона розпустила волосся, а обличчя повністю закрила телефоном.

Таке відверте за мірками Роузі Хантінгтон-Уайтлі фото набрало масу лайків та коментарів, де шанувальники захоплюються тілом моделі. Згадали вони і вишукану обстановку її будинку. Нагадаємо, британська ікона стилю обожнює надихати фоловерів також і своїми дизайнерськими рішеннями в плані інтер'єру. Як вдома, так і в офісі зірки маса стильних речей, здатних зробити будь-яке приміщення стильним, а головне – затишним.

Топлес і в кольє: Роузі Хантінгтон-Уайтлі блиснула голими грудьми на відвертому фотоРоузі любить відверті фото (фото: instagram.com/rosiehw)

У сторіз Роузі продемонструвала, як купає свого сина – Джек Оскар, як зазвичай, відвернутий від камери. Але видно, що у ванній він захоплено грає. А мама з рушником чекає, попутно знімаючи сторіз і рекламуючи лінію дитячої косметики. Пізніше вона виклав ще одне селфі – більш скромне, де позує в білому топі. Модель постала без макіяжу, на лиціе ненесено тільки легкий тон. За словами коханої Джейсона Стетхема, під час карантину вона дає відпочивати як шкірі, так і волоссю.

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Новини України модельРоузі Хантінгтон-Уайтлі
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