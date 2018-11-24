Топ-модель по-українськи: розкрито правду про відносини Топоринского і Крутової

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Хлопець з дівчиною були знайомі до проекту

Одна з найбільш обговорюваних пар проекту "Топ-модель по-українськи" Дмитро Топоринский і Яся Крутова розповіли, як зароджувалася любов. Про це повідомляє Носһи.иа.

"Я знав про існування прикольної дівчинки Ясі ще до кастингів і старту зйомок. Ще до проекту я випадково побачив її в Інстаграмі, підписався і почав стежити. Пам'ятаю, думав: о, прикольна дівчинка, шкода, що з Харкова. І тут я приходжу на кастинг, а вона там! Ми перекинулися парою слів, і все. А потім почали спілкуватися більше і більше", - сказав він.

При цьому сама дівчина стверджує, що вони відразу знайшли спільну мову.

"Ми відразу знайшли спільну мову. Обидва якийсь час працювали в одній мережі магазинів. Обговорювали всякі робочі моменти. А потім перейшли на інші теми", - підкреслила вона.

Примітно, що на момент приходу в шоу, у Ясі був молодий чоловік, про існування якого знав Топоринский.

"Тому я намагався ніяк не виявляти своїх почуттів, ні в якому разі не приставати до Ясі. Коли вона розповіла мені про своє рішення розлучитися з хлопцем, я перестав стримуватися. І відразу хвать – і більше не відпускати", - уточнив він.

Як стало відомо журналістам, зараз Топоринский і Ярослава Крутова живуть разом і не приховують, що вони закохані і щасливі.

Нагадаємо, 66-річна українська модель увійшла в список найвпливовіших жінок світу. BBC 100 Women щорічно визначають 100 найвпливовіших жінок світу. Серед них – лідери держав, новатори і винахідниці, а також звичайні працівниці, які щодня надихають своїм прикладом. Модель Лариса Михальцова стала єдиною українкою, яка потрапила в список.

Ми також писали про те, що дочка супермоделі Кейт Мосс дебютувала на обкладинці глянцю. 16-річна дочка супермоделі Кейт Мосс Ліла вперше прикрасила обкладинку глянцю одна, без своєї зіркової мами. Дівчина блищить в свіжому номері журналу Dazed.

А також публікували яскраві фото та відео з показу Victoria's Secret Fashion Show 2018. На подіум у спокусливій білизні з нової колекції бренду вийшли супермоделі Ельза Хоск, Адріана Ліма, Кендіс Свейнпол, Кендалл Дженнер, Стелла Максвелл, Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Бехати Принслу, сестри Джіджі і Белла Хадід та інші.

Відео: РБК-Україна