Топ-4 найгучніших секс-скандали церемонії Оскар: від Гарві Вайнштейна до Брайана Сінгера

Останні роки найпрестижніша кінопремія світу Оскар асоціюється не тільки із зірковою червоною доріжкою та розкішною церемонією нагородження, але й гучними секс-скандалами. Два роки тому церемонія вручення розпочалась із розповіді ведучого про статуетку чоловіка без дітородного органу. Мовляв, саме таких продюсерів та акторів не вистачає в кіноіндустрії. Хто з відомих оскароносних зірок втратив роботу і гідність через насильство до жінок і чоловіків? І як сексуальне домагання вплинуло на подальшу кар'єру зіркових збоченців?

Гарві Вайнштейн

Новий рік – новий скандал! У справі горезвісного продюсера Гарві Вайнштейна ще плюс 2 звинувачення в сексуальному насильстві. На початку січня суд розглянув позови жінок, який домагався Гарві у 2006-му і 2013-му роках. Хвиля заяв від інших жертв про зґвалтування відомим продюсером прокотилася США у 2017 році. У непристойній поведінці чоловіка звинуватили більше 80 жінок, серед яких і відомі актриси. І миттєво з одного з найвпливовіших продюсерів Голлівуду, фільми якого неодноразово завойовували Оскар, він перетворився на збоченця-вигнанця.

В січні в Нью-Йорку розпочався судовий процес, який повинен стати логічним завершенням гучного сексуального скандалу, що вибухнув в Голлівуді восени 2017 року (скріншот поста: instagram.com/badhabitfun28)

Однією з перших підняла бунт у Голлівуді актриса Роуз Макговен, яка зізналася, що продюсер жорстоко зґвалтував її ще у 23 роки. Він запросив дівчину до свого номера переглянути сценарій і там взяв силою. Зізнатися у всьому для Роуз було важливим кроком заради того, щоб інші жінки не постраждали від насильства Вайнштейна.

І дійсно – ця справа стала одним з наймасштабніших скандалів у Голлівуді. Гарві звільнили, засудили колеги і покинула дружина. Також історія звинувачень викликала так званий «ефект Вайнштейна», коли аналогічним публічним звинуваченням піддалися й інші знаменитості. У соцмережах з'явився хештег «Me too» – «Я також», під яким жінки розповідають про сексуальні домагання.

Роман Поланскі

Секс-скандали – також постійні гості в житті режисера Романа Поланскі. Його останній фільм «Офіцер і шпигун», який отримав гран-прі на Венеціанському кінофестивалі, викликав хвилю обурення і бойкотів. Справа в тому, що за 5 днів до прем'єри одне з французьких видань опублікувало сенсаційне зізнання актриси Валентин Моньє, яка звинуватила режисера у зґвалтуванні. Щоправда, мовчала жінка до 45 років і тільки зараз зважилася на інтимне зізнання. Вона познайомилися з Поланскі на гірськолижному курорті у Швейцарії. Відпочинок 18-річної дівчини закінчився трагічно – чоловік запросив її у своє шале, де побив і зґвалтував. Сам Поланскі заявив, що це все неправда і безумство.

Роман Поланскі (скріншот: instagram.com/francescociancaglioni)

Утім, це вже п'яте звинувачення у зґвалтуванні в арсеналі режисера. Але найбільшого розголосу набула історія однієї з перших жертв – Саманти Геймер. Виявляється, на момент інтимної близькості між дівчиною та іменитим режисером їй було всього 13 років. Роман підсипав своїй жертві в шампанське наркотики і спокусив її. Поланскі зізнався у своїх діях і провів у в'язниці півтора місяці. А після цього виїхав з Америки до Європи. До речі, режисер звинуватив голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна в цькуванні. Нібито це саме він розкопав справу Саманти Геймер, яка відбулося наприкінці сімдесятих, щоб зменшити шанси його фільму «Піаніст» на отримання Оскара. Але план Гарві не спрацював, і Поланскі свого часу таки отримав Оскар як найкращий режисер. Проте, низка нових звинувачень у зґвалтуванні та розбещенні малолітніх у 2018-му позбавили чоловіка членства в американській Академії кінематографічних мистецтв і наук, яка вручає премію Оскар.

Кевін Спейсі

Кевін Спейсі (фото: instagram.com/kevinspacey)

Жертвами відомих збоченців стають не тільки жінки, а й чоловіки. Звинувачення в сексуальному насильстві зламали життя володарю двох Оскарів – акторові Кевіну Спейсі. Його кар'єра миттєво розсипалася, як картковий будиночок. У 2017-му актор Ентоні Репп звинуватив Спейсі у спробі схилити його до сексу в 14 років. Кевін вибачився перед колегою, але це не спрацювало. І з актором розірвали контракт на зйомки в серіалі «Картковий будиночок», вирізали сцени за участі Кевіна з фільму «Всі гроші світу» і позбавили міжнародної премії «Еммі». У підсумку чоловіка звинуватили в сексуальних домаганнях 30 жертв. Минулого року троє з них померли в автокатастрофі, від раку і в результаті самогубства. За містичним збігом художник Арі Бен наклав на себе руки наступного дня після заяви актора в соцмережах. Кевін оприлюднив привітання з Різдвом, в якому закликав прихильників «убивати» ворогів добротою.

Брайан Сінгер

Брайан Сінгер (фото: instagram.com/bryanjaysinger)

Гучний секс-скандал прогримів і минулого року за два тижні до Оскара. Режисера музичного байопіку «Богемна рапсодія» Браяна Сінгера звинуватили в педофілії. Відразу четверо чоловіків заявили, що Сінгер їх домагався, а з деякими навіть мав інтимні стосунки. На той час всі жертви були неповнолітніми. Сам Браян все заперечував, мовляв це гомофобний наклеп, який роздули журналісти, аби нажитися на популярності «Богемної рапсодії». Але в кожній чутці є частка правди. Чоловіку, який і так через конфлікти з акторами і зрив зйомок був звільнений з посади режисера фільму за кілька тижнів до кінця знімального процесу, громадськість так і не пробачила його збочену поведінку. Від Сінгера залишилися в «Богемній рапсодії» тільки титри.

Звичайно, цей скандал вплинув і на результати Оскара. «Богемна рапсодія» з п'яти номінацій хоч і виграла в чотирьох, але головну нагороду за кращий фільм року так і не отримала.

Складно уявити, як важко було секс-жертвам відомих продюсерів та акторів почати говорити про інтимні драми. Але їх зізнання назавжди змінили історію сучасного Голлівуду.

А чи випливуть нові секс-скандали на цьогорічній церемонії вручення премії Оскар, дізнаємося вже вночі 10-го лютого ексклюзивно в прямому ефірі каналу «Україна». Трансляція стартує о 1:30, коли зірки вийдуть на червону доріжку. Ведучі програми «Зірковий шлях» Альона Вінницька, Тімур Мірошниченко та Монро познайомлять глядачів зі стрічками-номінантами на Оскар, розкриють усі подробиці підготовки до церемонії і розкажуть про інші не менш гучні скандали кінопремії.

Ведучі телеканалу Україна - Альона Вінницька, Тимур Мірошниченко і Монро