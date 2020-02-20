Топ-10 виступів на Голосі країни-10, які сколихнули мережу

Десятий ювілейний сезон головного вокального шоу «Голос країни» продовжує утримувати високий інтерес аудиторії не тільки серед телеглядачів, але й серед користувачів соціальних мереж. Виступи учасників впевнено тримаються в трендах YouTube і набирають рекордні перегляди. Всього з початку нового сезону на офіційному каналі YouTube було більше 100 мільйонів переглядів. Ми зібрали ТОП-10 виступів учасників «Голосу країни-10», які викликали справжній резонанс в мережі.

Індіра Едильбаева – 2,7 млн переглядів

Рекордсменкою за кількістю переглядів на YouTube стала Індіра Едильбаева з Алмати (Казахстан). Для сліпих прослуховувань дівчина вибрала пісню «Мелодія» групи THE HADRKISS. Потужний вокал і емоційний виступ допомогли їй розгорнути всі чотири крісла. Відео зі сліпих прослуховувань вже набрало 2,7 млн переглядів. Індіра на сцені зізналася, що все свій виступ присвятила мамі і прийшла на шоу заради того, щоб виправдати її великі надії. Вокалістка обрала команду Дана Балана.

Індіра Едильбаева

Віталій Окс – 2,3 млн переглядів

16-річний Віталій Окс зі Львова підкорив вокальну сцену «Голосу країни» та серця глядачів. Він прийшов на «Голос країни», щоб надихнути тих, хто досі переживає таке явище, як буллінг. Емоційний виступ хлопця з проникливою піснею Billie Eilish «Lovely» розвернуло три крісла і набрала 2,3 млн переглядів. Віталій продовжує участь у шоу в складі команди Тіни Кароль.

Віталій Окс

Ерлан Баибазаров – 2,2 млн переглядів

Одним з найяскравіших учасників сліпих прослуховувань став Ерлан Баибазаров - 29-річний таксист із міста Алмати. На сцені «Голосу країни» хлопець з надзвичайних тембром виконав хіт «Fill it Still», використовуючи народний музичний інструмент і лупер. Хлопець розгорнув три крісла наставників, вибравши команду ПТП і NK, і вже готується до другого етапу - «Бої». Відео його виступу на YouTube подивилися 2,2 млн разів. Виступ хлопця потрапило в перелік найяскравіших виступів 2020 року на офіційній сторінці TheVoice на YouTube серед усіх адаптацій шоу в світі.

Ерлан Баибазаров

Дар'я Петрожицька – 2,1 млн переглядів

За втіленням своєї мрії про велику сцену прийшла зірка серіалу «Папік» Дарина Петрожицкая. Це третя спроба артистки взяти участь у вокальному шоу. На сліпих прослуховуваннях вона чуттєво виконала пісню «Голубка», яку співала в серіалі, а її виступ вже набрало YouTube 2,1 млн переглядів. Дарина розвернула крісло Тіни Кароль і вже готується до наступного етапу.

Дар'я Петрожицька

Ольга Мельник – 2,1 млн переглядів

Тріумфальне повернення суперфіналістки четвертого сезону Ольги Мельник та емоційний виступ першого епізоду - пісня «Lovely» у виконанні дівчини зібрала понад 2,1 переглядів. Вокалістка, яка після довгої хвороби спини знайшла в собі сили знову встати на ноги, підняла своїм потужним виступом весь зал і зворушила глядачів до сліз. Ольга розгорнула всі чотири крісла і обрала своїм наставником Тіну Кароль.

Ольга Мельник

Єлизавета Криворучко – 2,1 млн переглядів

Виступ учасниці сліпих прослуховувань першого епізоду - 26-річної королеви бурлеску Єлизавети Криворучко, яка приїхала на проект з Дубая і мріяла про сцену «Голосу країни» десять років, вже зібрало на YouTube 2,1 млн. переглядів. Дівчина виконала запальний хіт «Dance Monkey» і змусила танцювати тренерів і глядачів. Червоні кнопки натиснули двоє з наставників, вокалістка пішла в команду до MONATIK.

Єлизавета Криворучко

Ліда Лі - 2 млн переглядів

Вразив глядачів і виступ учасниці і бек-вокалістки MONATIK Ліди Лі, що набрав вже 2 млн переглядів на YouTube. Крім того, її виступ потрапив в список кращих серед адаптації формату шоу TheVoice у світі. Нагадаємо, що Ліда є співавтором пісні «Добеги», яку в минулому році вона представила разом з Дмитром Монатіком під час його сольного концерту на НСК «Олімпійський». Співачка з потужним вокалом розгорнула три крісла і пішла до MONATIK.

Ліда Лі

Даніель Салем – 1,8 млн переглядів

За втіленням своєї дитячої мрії про велику сцену прийшов телеведучий, експерт «Одруження наосліп», учасник «Танців з зірками» Даніель Салем. Харизматичний чоловік проникливо виконав безсмертний хіт Володимира Висоцького - «07» і розгорнув два крісла, вибравши команду Тіни Кароль. Відео його виступу вже набрало 1,8 млн переглядів.

Даніель Салем

Сергій Асафатов – 1,3 млн переглядів

Запам'ятався глядачам та 33-річний Сергій Асафатов, який чуттєво виконав легендарний хіт гурту «Бумбокс» - «Вахтерам». Нагадаємо, що чоловік виховувався в дитячому будинку і прагне стати відомим співаком. Він прийшов на «Голос країни», щоб довести це на власному прикладі, що можна досягти великого успіху, незалежно від соціального статусу. Виступ вокаліста з цікавим тембром розвернув крісла трьох наставників і в мережі вже набрало 1,3 млн переглядів. Артист вже готується до етапу «Бої» у складі команди Тіни Кароль.

Анастасія Картвелішвілі - 1,3 млн переглядів

На сліпих прослуховуваннях 27-річна Анастасія Картвелішвілі підкорила глядачів і тренерів, виконавши пісню ПТП і NK «На районі». Анастасія працює художнім керівником у центрі культури і дозвілля, проте хоче більшого. Її запальний виступ на офіційному каналі проекту в YouTube подивилися 1,3 млн разів. Потужний вокал допоміг дівчині розгорнути крісла двох наставників, а вибрала Анастасія команду ПТП і NK.

Анастасія Картвелішвілі

В цю неділю на телеканалі «1+1» о 21:00 покажуть вже шостий випуск сліпих прослуховувань, місць у командах тренерів залишається все менше, однак багато талановитих учасників ще чекають свого виходу за лаштунками.

Фото: Прес-служба 1+1