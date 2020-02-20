Топ-10 виступів на Голосі країни-10, які сколихнули мережу

Кількість переглядів відео на офіційному каналі Голосу країни на YouTube зі старту десятого сезону сягнула 00 мільйонів
Десятий ювілейний сезон головного вокального шоу «Голос країни» продовжує утримувати високий інтерес аудиторії не тільки серед телеглядачів, але й серед користувачів соціальних мереж. Виступи учасників впевнено тримаються в трендах YouTube і набирають рекордні перегляди. Всього з початку нового сезону на офіційному каналі YouTube було більше 100 мільйонів переглядів. Ми зібрали ТОП-10 виступів учасників «Голосу країни-10», які викликали справжній резонанс в мережі.
Індіра Едильбаева – 2,7 млн переглядів
Індіра Едильбаева
Віталій Окс – 2,3 млн переглядів
Віталій Окс
Ерлан Баибазаров – 2,2 млн переглядів
Одним з найяскравіших учасників сліпих прослуховувань став Ерлан Баибазаров - 29-річний таксист із міста Алмати. На сцені «Голосу країни» хлопець з надзвичайних тембром виконав хіт «Fill it Still», використовуючи народний музичний інструмент і лупер. Хлопець розгорнув три крісла наставників, вибравши команду ПТП і NK, і вже готується до другого етапу - «Бої». Відео його виступу на YouTube подивилися 2,2 млн разів. Виступ хлопця потрапило в перелік найяскравіших виступів 2020 року на офіційній сторінці TheVoice на YouTube серед усіх адаптацій шоу в світі.
Ерлан Баибазаров
Дар'я Петрожицька – 2,1 млн переглядів
Дар'я Петрожицька
Ольга Мельник – 2,1 млн переглядів
Ольга Мельник
Єлизавета Криворучко – 2,1 млн переглядів
Єлизавета Криворучко
Ліда Лі - 2 млн переглядів
Вразив глядачів і виступ учасниці і бек-вокалістки MONATIK Ліди Лі, що набрав вже 2 млн переглядів на YouTube. Крім того, її виступ потрапив в список кращих серед адаптації формату шоу TheVoice у світі. Нагадаємо, що Ліда є співавтором пісні «Добеги», яку в минулому році вона представила разом з Дмитром Монатіком під час його сольного концерту на НСК «Олімпійський». Співачка з потужним вокалом розгорнула три крісла і пішла до MONATIK.
Ліда Лі
Даніель Салем – 1,8 млн переглядів
Даніель Салем
Сергій Асафатов – 1,3 млн переглядів
Анастасія Картвелішвілі - 1,3 млн переглядів
На сліпих прослуховуваннях 27-річна Анастасія Картвелішвілі підкорила глядачів і тренерів, виконавши пісню ПТП і NK «На районі». Анастасія працює художнім керівником у центрі культури і дозвілля, проте хоче більшого. Її запальний виступ на офіційному каналі проекту в YouTube подивилися 1,3 млн разів. Потужний вокал допоміг дівчині розгорнути крісла двох наставників, а вибрала Анастасія команду ПТП і NK.
Анастасія Картвелішвілі
В цю неділю на телеканалі «1+1» о 21:00 покажуть вже шостий випуск сліпих прослуховувань, місць у командах тренерів залишається все менше, однак багато талановитих учасників ще чекають свого виходу за лаштунками.
Фото: Прес-служба 1+1