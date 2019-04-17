Тоня Матвієнко присвятила чоловікові новий кліп на пісню "Доберман" (відео)

Тоня Матвієнко презентувала нову пісню "Доберман". Слова і музику написала популярна співачка Alyosha, яка і проводила студійні сесії разом з Матвієнко. Саунд-продюсером треку виступив Вадим Лисиця, відомий співпрацею з гуртами "Время и Стекло", "Потап і Настя", роботами для NK, Наталії Могилевської та інших.



"Пісня "Доберман" – повністю про Арсена. Він енергійний, люблячий, охоронець родини" - зізнається артистка.

Тоня Матвієнко - Доберман

Відео до пісні Матвієнко і Мірзоян відзняли за півдня, а локацією послужили вулиці Нью-Йорка. Скориставшись вільним часом перед сольним концертом, пара вирушила на прогулянку по місту, знімаючи кадри для майбутнього кліпу на звичайний смартфон. Реалістична картинка вийшла сама собою. За словами артистки, тут не потрібно шукати таємного сенсу або особливої задуми: "Ідея зняти кліп прийшла спонтанно, ще з вечора, коли ми з Арсеном планували свій наступний день в Нью-Йорку".

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян у Нью-Йорку

У відео "Доберман" ми бачимо Тоню під час прогулянки зі своїм чоловіком, яка не приховує щирі і непідробні емоції.



Трек вже доступний на основних цифрових майданчиках.

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян поділилися інтимними подробицями. До цього пара розкрила подробиці свого доленосного знайомства.

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