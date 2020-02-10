Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян інтригують сумісною роботою та запрошують усіх за лаштунки своїх відносин

Популярні українські артисти Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян заінтригували своїх підписників новою сумісною роботою. І мова навіть не про дуетний трек. Подружжя 14 лютого, у День закоханих, презентує музичний фільм-лавсторію.

Відео анонсом співаки поділились на своїх сторінках у соцмережах та закликали підписників приєднатися до перегляду романтичного відео:

“Друзі, разом з @arsen_mirzoian запрошуємо вас за лаштунки наших відносин. Ви станете свідками історії любові, яку ми вперше виносимо на авансцену. Приєднуйтесь 14 лютого до перегляду романтично-музичного відео з Фрисландії на наших офіційних YouTube та Facebook сторінках з 10:00”, — зазначила Тоня у своєму Instagram.

Відео: instagram.com/tonya_matvienko

Відео буде наповнене монологами про кохання,цікавими спогадами про розвиток стосунків Тоні та Арсена і романтичними піснями.

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко після доленосної зустрічі дала нове звучання хіту 90-х. Співачка випустила авторську інтерпретацію треку Тараса Петриненка і представила кліп до нього.