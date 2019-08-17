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"Тонко переживаю": Настя Каменських засумувала про літо, що минає

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.08.2019 - 09:53
"Тонко переживаю": Настя Каменських засумувала про літо, що минає
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Артистка наголосила, що це час романтики і замисленості

Це літо видалося у Насті Каменських досить насиченим - співачка багато працювала, а також встигла відпочити з коханим чоловіком Потапом, адже пара лише нещодавно повернулася з подорожі по Італії. Однак дівчина все одно не готова розлучатися з теплом і сонцем. Пару днів тому вона показала, як ловить тепло біля басейну - звичайно ж, Настя позувала в ефектному купальнику з надувним кругом у руках. Однак тривала прохолодна погода у Києві змусила її трохи засумувати - адже літо скоро закінчиться.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася задумливим портретом, на якому сумно злегка посміхається і дивиться прямо в об'єктив. Своє розкішне кучеряве волосся Каменських залишила розпущеним. Вона зізналася, що дуже тонко відчуває моменти зміни сезонів.

"Зовсім скоро осінь змінить літо. Я як творча людина дуже тонко переживаю і відчуваю ці моменти. Трошки сумний, трохи задумливий, трошки чарівний і трошки більше починаєш писати пісень... романтика коротше, а як у вас?" - поділилася Настя.

&quot;Тонко переживаю&quot;: Настя Каменських засумувала про літо, що минає

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Підписники співачки також діляться своїми відчуттями і планами. Не забувають вони при цьому і захоплюватися красою улюбленої артистки.

  • Точно також!Тільки без пісень
  • Очі красиві
  • Ну дуже -дуже красива...кращого немає
  • Спасибі вашій мамі, за вашу красу...
  • Дуже красива очі ,посмішка і звичайно попа як у Кім!
  • Красива
  • Насть ти дуже красива
  • Така розумниця, така гарненька. Щастя тобі багато
  • Ви дуже прекрасні
  • Уххх..Ви якась)))
  • виразні Очі. Дуже красива

&quot;Тонко переживаю&quot;: Настя Каменських засумувала про літо, що минає

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменских викликала захоплення в мережі ранковою пробіжкою і світанком. Якщо співачка знаходиться в Києві, вона намагається не пропускати ранкові тренування, які часто проходять на свіжому повітрі. Нещодавно Каменських пробіглася вранці безлюдним ботанічним садом в Києві і показала на відео прекрасний світанок.

Крім того, Настя Каменських показала раніше цілу колекцію купальників, які демонструвала на спокусливих фото в Instagram.

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Новини України Настя Каменських
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