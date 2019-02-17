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"Томний вигин": Настя Каменських в прозорому вбранні захопила фанів

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.02.2019 - 14:53
"Томний вигин": Настя Каменських в прозорому вбранні захопила фанів
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка показала фото з виступу в Одесі

Популярна співачка і просто красуня Настя Каменських, яка днями порадувала фанів виходом свого кліпу на хіт "Попа, як у Кім", знову розбурхує уяву. В Instagram вона опублікувала знімок, на якому красується в прозорому вбранні.

Фото було зроблено під час виступу зірки в Одесі якраз на День Закоханих. До речі, Потап також поїхав зі своєю підопічною в Південну Пальміру і ділився відео з її виступу в одному з місцевих клубів в "сториз" мікроблогу.

На чорно-білому знімку Настя з микрофном позує в прозорій сукні, розшитій паєтками та бісером з декоративними еполетами на плечах і оригінальному поясі з ланцюгом. Також в кадр потрапив і шоу-балет артистки в не менш відвертих вбраннях.

&quot;Томний вигин&quot;: Настя Каменських в прозорому вбранні захопила фанів

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Спасибі Одеса за вашу любов. Для мене велике задоволення виступати для вас! Впевнена, скоро побачимося", – підписала знімок Каменських.

Не обійшлося і без компліментів на адресу ефектної зірки. Деякі навіть відзначили, що знімки Насті можна вважати окремим видом мистецтва.

"Настя! Кожне фото - як окремий вид мистецтва", "Ох ти, яка красуня. По-моєму я закохався", "Томний вигин", "Неймовірна", "Дуже гарне фото", "Дуже сексуальна", "Найкрасивіша у світі", - писали фоловерів.

Раніше Настя Каменських порадувала шанувальників, опублікувавши фото в стилі 90-х. Вони відзначили, що вбрання значно омолодило співачку, і вона в ньому виглядає, як школярка.

До слова, кадр, де Настя Каменських позує зі спущеними штанами в ванній кімнаті, обурив підписників зірки. Вони зауважили, що це перебір.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Настя Каменських
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