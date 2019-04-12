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Томна жінка: солістка НеАнгелів засвітила пишні груди на відвертому фото


Артистка розбурхала мережу "гарячим" знімком

Славі Камінської з групи "НеАнгели" не сидиться на місці - нещодавно артистка разом з чоловіком Едгаром побувала в США і показала в Instagram барвисті фото з їхнього казкового відпочинку. Схоже, що виконавиця вирішила на цьому не зупинятися, адже на її новому фото стоїть геолокація Тель-Авів (Ізраїль).

Сам знімок вийшов по-справжньому "гарячим" - Слава позує в облягаючому білому сарафані з візерунчастим принтом. Його головна родзинка - дуже відвертий виріз в районі декольте, практично до пупка. Бюстгальтер співачка одягати не стала, так що її пишні груди постають на фото у всій красі.

Камінська зображена біля басейну, при цьому її волосся красиво завите і укладене.

"Томна Жінка", - прокоментувала знімок зірка.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Підписники поспішили залишити свої відгуки під відвертим фото ефектної Слави.

  • "Жінка - бомба"
  • "Нереальна красуня"
  • "Слава, Ви завжди така різна і така красива"
  • "Красива, легка, повітряна!!!"
  • "Спекотна жінка! Мрія поета!"
  • "Яка томна, прекрасна!"
  • "Прекрасна як завжди"
  • "Шикарне фото. Слава, ти прекрасна!"
  • "Гарне плаття"
  • "Богиня"
  • "Яка гарна дівчина!!! Слава Ви шикарна!!!!"
  • "найкрасивіша"

До речі, група "НеАнгели" випустила новий кліп на пісню під назвою "Удари".

Відео: НЕАНГЕЛИ — УДАРИ (youtube.com/НЕАНГЕЛИ)

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів похвалилася відпочинком в Нью-Йорку.

Зазначимо, що до цього Слава Камінська трохи здивувала своїх шанувальників і "нарвалася" на хвилю неоднозначних коментарів. Так, співачка опублікувала фото, на якому показує результат своєї дієти. При цьому багато фанів співачки підкреслили, що вона вже занадто схудла.

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