Томна жінка: солістка НеАнгелів засвітила пишні груди на відвертому фото

Славі Камінської з групи "НеАнгели" не сидиться на місці - нещодавно артистка разом з чоловіком Едгаром побувала в США і показала в Instagram барвисті фото з їхнього казкового відпочинку. Схоже, що виконавиця вирішила на цьому не зупинятися, адже на її новому фото стоїть геолокація Тель-Авів (Ізраїль).

Сам знімок вийшов по-справжньому "гарячим" - Слава позує в облягаючому білому сарафані з візерунчастим принтом. Його головна родзинка - дуже відвертий виріз в районі декольте, практично до пупка. Бюстгальтер співачка одягати не стала, так що її пишні груди постають на фото у всій красі.

Камінська зображена біля басейну, при цьому її волосся красиво завите і укладене.

"Томна Жінка", - прокоментувала знімок зірка.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Підписники поспішили залишити свої відгуки під відвертим фото ефектної Слави.

"Жінка - бомба"

"Нереальна красуня"

"Слава, Ви завжди така різна і така красива"

"Красива, легка, повітряна!!!"

"Спекотна жінка! Мрія поета!"

"Яка томна, прекрасна!"

"Прекрасна як завжди"

"Шикарне фото. Слава, ти прекрасна!"

"Гарне плаття"

"Богиня"

"Яка гарна дівчина!!! Слава Ви шикарна!!!!"

"найкрасивіша"

До речі, група "НеАнгели" випустила новий кліп на пісню під назвою "Удари".

Відео: НЕАНГЕЛИ — УДАРИ (youtube.com/НЕАНГЕЛИ)

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів похвалилася відпочинком в Нью-Йорку.

Зазначимо, що до цього Слава Камінська трохи здивувала своїх шанувальників і "нарвалася" на хвилю неоднозначних коментарів. Так, співачка опублікувала фото, на якому показує результат своєї дієти. При цьому багато фанів співачки підкреслили, що вона вже занадто схудла.