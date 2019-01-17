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"Тільки уявіть": гурт KAZKA похвалився новим вражаючим досягненням

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.01.2019 - 00:17

Український гурт KAZKA, що прогримів на весь світ зі своєю композицією "Плакала", яка стала лідером українських і європейських чартів, заявив про нове досягнення. Хіт колективу набрав 200 млн переглядів на YouTube. Про це йдеться на сторінці музикантів в Instagram.

Учасників колективу вразив той факт, що їх пісню змогла почути кожна 37-а людина в світі, адже це неймовірна цифра.

"Плакала" сумарно зібрала на YouTube 200 (!!!) мільйонів переглядів! Уявіть, кожна 37 людина в світі мала можливість почути нашу пісню. Вау!" - написали захоплені артисти.

&quot;Тільки уявіть&quot;: гурт KAZKA похвалився новим вражаючим досягненням

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

У шанувальників викликало захват чергове велике досягнення українських музикантів, вони щиро пораділи за своїх улюбленців і залишили їм теплі слова і побажання.

"Молодці! Так тримати", "Гідні", "Ми пишаємося", "Бажаю Вам ,щоб всі Ваші пісні були супер хітами", "Ви зробили всіх зірок! Іншим і не снилося", "Пісня просто супер. Горда, що таку популярність отримала пісня українською мовою", "Гордість України", - писали навперебій коментатори.

&quot;Тільки уявіть&quot;: гурт KAZKA похвалився новим вражаючим досягненням

&quot;Тільки уявіть&quot;: гурт KAZKA похвалився новим вражаючим досягненням

&quot;Тільки уявіть&quot;: гурт KAZKA похвалився новим вражаючим досягненням

Скріншот коментарів (instagram.com/kazka.band)

Відео: KAZKA — ПЛАКАЛА (YouTube/KAZKA)

Раніше ми писали про те, що український гурт KAZKA висловив впевненість у своїй перемозі на Національному відборі конкурсу Євробачення 2019. Музиканти переконані, що зможуть гідно представити Україну в Ізраїлі і обійти конкурентів.

До речі, вокалістка гурту KAZKA Саша Зарицька похвалилася фото в купальнику, зробленому під час відпочинку.

Нагадаємо, що грурт KAZKA назвав найважливіші досягнення за минулий рік. Музиканти зазначили, що навіть не сподівалися на популярність, яка обрушилася на них.

Без фіалки: KAZKA представила англомовну версію хіта "Плакала" "Це непересічна пісня": KAZKA вперше заспівала англійською
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