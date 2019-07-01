"Тільки ти і я": Лілія Ребрик захопила романтикою з чоловіком в аеропорту

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик з чоловіком вже приземлилися в Софії

Лілія Ребрик також приєдналася до числа зірок, які пішли на літні канікули. І все ж – з "робочим присмаком". Після десятків ранкових ефірів і зйомок у новому серіалі "Великі Вуйки" телеведуча і актриса вирішила нарешті відпочити. І вона вирушила на відпочинок тільки зі своїм чоловіком – хореографом Андрієм Диким.

На своїй instagram-сторінці Лілія поспішила опублікувати перше фото з аеропорту. На знімку Лілія та Андрій сидять разом і дивляться в кадр, при цьому ведуча, як зазвичай, позує з променистою посмішкою.

Ребрик спочатку намагалася заінтригувати шанувальників, підштовхуючи їх вгадати – куди ж полетіла зіркова пара. Але зовсім скоро загадка була розгадана – Ребрик з чоловіком полетіли на відпочинок в Болгарію. Пара відзначила по прильоту, що прибули в Софію.

Лілія Ребри з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Також телеведуча підкреслила, що відпочивати буде тільки зі своїм коханим – без дітей. І завчасно заспокоїла шанувальників, уточнивши, що дочки (Діана і Поліна) будуть в цей час під наглядом бабусь і дідусів.

"Удвох! Тільки ти і я, хоч і по роботі ...))) Відразу відповідаю з ким діти: з бабусями і дідусями, за що їм величезне спасибі!" – пише Ребрик.

Лілія Ребри з чоловіком в Софії (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники Ребрик поспішили залишити захопленим відгуки під її новим фото з чоловіком:

"Як добре, що є люди, які своїми фотографіями радують інших, додають барв у чуже життя і мотивують бути красивими і доглянутими"

"У Болгарію. Дуже красиві"

"Добре відпочити"

"Ви такі славні!"

"Ви дуже гарна пара! А знаєте чому?! Не тільки тому, що ви всі красиві, а тому, що у вас очі добрі! І за це Вас всі люблять! Удачі Вам!"

"У Лілії загадковий погляд"

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, до цього Лілія Ребрик умилила мережу ніжним сімейним фото. Телеведуча провела душевні вихідні на дачі з доньками й чоловіком.

Нещодавно Лілія Ребрик в купальнику показала пишні груди і апетитні форми і зібрала в мережі захоплені відгуки своїх шанувальників.