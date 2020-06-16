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Вона точно його мама? Наталя Водянова вразила молодістю на фото з дорослим сином

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Модель показала паризькі будні

Наталя Водянова – одна з найвідоміших моделей у світі і мама п'ятьох дітей – славиться своїм квітучим молодим зовнішнім виглядом. Варто 38-річній зірці викласти нове фото, як на неї обрушується шквал питань, як їй це вдалося, і компліментів. Цього разу вийшло теж так само. Нове фото Наталя зробила в Парижі. Вона позує зі своїм старшим сином – 18-річним Лукасом. Фото вийшло атмосферним і живим: Водянова щось розповідає Лукасу, а той слухає її, смакуючи морозиво. Поруч примостився домашній улюбленець – кіт Галілей. Підпис Наталя зробила нехитрий, поставивши кілька емодзі на сімейну тематику.

Наталя з сином (фото: instagram.com/natasupernova)

При цьому головною темою для обговорення стала зовнішність красуні. Наталія позує в класичному стильному образі: вона одягла білу блузу, бордового відтінку плісировану спідницю міді, а доповнила вбрання золотими аксесуарами. Волосся натурального відтінку вона поклала на прямий проділ, а макіяж не робила зовсім. Виглядає Наталія неймовірно юно. Син моделі, який став вже зовсім дорослим, виглядає, немов ровесник своєї знаменитої мами. Що і відзначили користувачі мережі.

  • Красива Наташа
  • Як мені подобається ця парочка
  • Найкрасивіша і найбільш справжня модель в світі
  • Як однолітки дивитесь. Наталя, про що бесіда з Лукою?
  • Пощастило сина з мамою!
  • Класна яка, жива фотка
  • Мама молодше сина виглядає
  • З боку можна подумати, що брат з молодшою сестрою розмовляють
  • Як можливо виглядати так молодо, в чому секрет, поділіться
  • Париж, а мороженка така ж, як у нас в селі
  • Хто-небудь, зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/natasupernova)

До речі, нещодавно Наталія відверто розповіла про стосунки з Антуаном Арно. За словами моделі, другий чоловік набагато краще її відчуває і розуміє. На відміну від Джастіна Портмана, який є батьком її старших дітей. Британський лорд, за словами моделі, був більш егоїстичним. І поганий настрій Водянової завжди розцінював як реакцію на нього.

Другий чоловік, навпаки, ставиться до неї лагідно і терпляче навіть тоді, коли вона перетворюється в «дракона». На думку зірки, це саме те, у чому «люди клянуться один одному в церкві: любити в горі і в радості». Дівчина впевнена, що такі дрібниці відіграють першочергову роль у будь-яких відносинах і є базовими для них.

Автор: Lite

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