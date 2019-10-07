З тобою ліс красивіше: Каменських і Потап зворушили осінньою любов'ю (відео)

Настя Каменських і Потап вміють не тільки розважатися, але й відпочивати. Нагадаємо, що 5 жовтня відбувся довгоочікуваний концерт групи "Время и Стекло", на якому побувала ледь не вся "столична шоу-біз тусовка". Безперечно, таку подію не змогли пропустити Потап і Каменських. Пара також відривався на концерті VISLOVO, із задоволенням показуючи шанувальникам фото і відео з вечора.

Проте закохані також не проти тиші і спокою, коли вони можуть приділити увагу лише один одному. Одним з таких спокійних моментів з багатомільйонною армією шанувальників поділилася Каменських. Українська виконавиця записала кілька коротких відео, зроблених під час прогулянки з Потапом по осінньому парку. Або ж лісі. Принаймні на початку відео Потап повеселив творчою імпровізацією, заспівавши пісню про ліс.

"Красивіше, Льошка, з тобою осінній ліс стає", - коментує відео Настя. Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Настя Каменських і Потап романтично прогулялися по осінньому парку

При цьому Настя також зняла себе. Бачимо, що виконавиця дійсно щаслива. В кадр до Каменських потрапив навіть лебідь.

Потап і Настя Каменських на прогулянці в лісі (скріншоти з відео: youtube.com/Glam Wish)

Ну а після яскравого концерту "Время и Стекло", Потап і Настя навіть не думає розслаблятися. Сьогодні вранці, 7 жовтня, Каменських опублікувала свіже відео і фото зы спортзалу. Вже в 7:30 ранку Потап і Настя рухаються в сторону спорткомплексу. Пізніше співачка показала традиційне фото з роздягальні, закарбувавши своє відображення в дзеркалі.

Настя Каменських в залі (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Потап відверто розповів про стосунки з колишньою дружиною Іриною Горовий. За словами репера, в плані бізнесу "всі лаври" належать саме Ірині.