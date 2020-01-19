З тобою на край світу: Лілія Ребрик вбила романтикою з чоловіком на Мальдівах

Лілія Ребрик вперше за довгий час відпочиває разом з чоловіком Андрієм Диким без дітей. Українська телеведуча вже встигла показати відео, на якому вона безтурботно плаває у теплій воді. Тепер же на своїй сторінці в Instagram вона виклала нову фотографію з чоловіком.

На фотографії Лілія Ребрик стоїть в обнімку з чоловіком. На ній надітий яскравий червоний сарафан і сонцезахисні окуляри. На Андрії Дикому можна помітити білу сорочку і темні шорти.

Лілія Ребрик разом з чоловіком Андрієм Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Андрій Дикий, з тобою хоч на край світу", - підписала знімок телеведуча.

Користувачі мережі також прокоментували фотографію зіркової пари.

Ви дуже гарна пара;

Ви дуже добрі, позитивні люди... Я дивуюся, як у вашому темпі життя, вдається залишатися завжди усміхненою? Всіх благ вам, з святом!!!

Добре;

Будьте благословенні ви і ваші дітки, і майбутні внуки, і правнуки. Гарного вам відпочинку!

Вогонь;

Ви без діток, вирішили деякий час належати лише один одному. Це час безцінний! Бережіть один одного!

Супер пара. Приклад для багатьох;

Ви прекрасна пара, нехай таких буде все більше і більше, де панує взаємна любов;

Так, кохання - це прекрасно! Любові вам нескінченної!

Я рідко пишу коментарі, але дай вам Бог щастя на довгі літа.

Скріншоти з Instagram

Варто зазначити, що на відпочинку Лілія Ребрик зустріла свого колегу Дмитра Танковича з дружиною. Це стало справжнім сюрпризом для ведучих.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик з чоловіком підкорили користувачів мережі пристрасним "мальдівським танго" на пляжі.