"Тіпочєк, гопнік і тьолочка": Педан показав Притулу і Нікітюк "на районі"

Леся Нікітюк серйозно займається підготовкою до зустрічі Нового Року. Вона довірила важливу місію – вибір сукні для головної ночі року- підписникам і приголомшила їх розкішними варинатами для святкової вечірки. Не обійшлося і без традиційного корпоративу на роботі. "Новий канал" влаштував для співробітників гучну тематичну вечірку, на якій зустрілися всі зірки популярних шоу. Так, ведучий Олександр Педан розмістив в Instagram атмосферне фото з Лесею Нікітюк та Сергієм Притулою, які перебували в образах.

Вереринка "На районі" змусила зірок кардинально змінити стиль. Так, Сергій Притула став "гопником" у в'язаному светрі, шкіряній куртці, кепці і туфлях. Олександр Педан перетворився в "тіпочка" в спортивному костюмі і шапці. Правда, шоумен поскаржився, що оточуючі не змогли по достоїнству оцінити його образ, вважаючи "занадто гламурним".

Леся Нікітюк перетворилася в місцеву модницю з 80-х. Вона зробила яскравий макіяж, волосся зібрала у високий хвіст і одягла спортивну куртку з кольоровими вставками і "леопардовим" принтом. Ведуча доповнила образ світлим кобмнезоном в обтяжку і довгою футболкою, яка виглядала з-під куртки. Талію вона виділила яскравим текстильним поясом.

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Тіпочєк, гопнік і тьолочка @siriy_ua @lesia_nikituk. Корпоратив Нового Каналу - це традиція! Пропри роки, гроші, декрети ми постійно збираємося! Цього разу нас 300-500 чоловік! Люблю всіх і пишаюся нашою сім'ї єю! Вечірка "Нарайоні". PS мені Сергій Притула сказав, що я занадто гламурний", - поскаржився Олександр.

Олександр Педан, Сергій Притула та Леся Нікітюк (instagram.com/pedanos)

Коментатори під постом оцінили образі улюблених ведучих і задарували їх компліментами. Навіть колега трійці Володимир Остапчук залишив схвальні смайли.

Леся тут сексі. Ой, а ви,ващще

Круті

Ви дуже кльові

Класні!

Бімба

Красунчики

Класні, люблю Вас

Ви просто круті

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Леся Нікітюк поділилася атмосферним святковим фото під ялинкою і заявила, що з нетерпінням чекає настання свят.