Типова божевільна мамуля: Регіна Тодоренко зробила несподіване зізнання

Регіна Тодоренко з сином (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча дуже переживає через вимушені розлуки з дитиною

Регіна Тодоренко, якій в червні виповнилося 30 років, успішно поєднує кар'єру і материнство - вона знімає власні ТВ-шоу і разом з чоловіком Владом Топаловим виховує маленького сина Михайла. На карантині сімейство насолоджувалось проведеним разом часом, однак зараз ведуча повернулася до роботи. Регіна поділилася в мережі яскравим літнім кадром з Майклом, як малюка називають в родині, і зробила несподіване зізнання.

На фото Тодоренко у довгій білій сукні сидить на дерев'яних сходах, а Майкл стоїть трохи ззаду і серйозно дивиться на камеру. Зіркова матуся поділилася, що страждає від почуття провини через вимушені розлуки з малюком, які неминучі з її роботою.

За словами Регіни, вона справжня божевільна мама і дуже переживає через все, що пов'язано з сином.

Регіна Тодоренко умилила яскравим літнім фото з сином Майклом (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Почуття провини і вас мучило, коли ви їхали на роботу? Я просто не знаю, як впоратися....( вперше їду від своїх хлопців на 3 дні у відрядження. Якби не мої побоювання з приводу COVID-19, поїхали б разом. Ні, мені зовсім не страшно залишити малюка на тата, я впевнена, що вони відмінно проведуть час, але....а раптом я пропущу нове слово або фразу, або ще щось, а раптом він буде кликати маму, а я за сотні кілометрів. Загалом, я - типова божевільна мамуся, яка тривожиться з будь-якого приводу, особливо якщо справа стосується розлуки. Поділіться, як ви справлялися з почуттям провини, чи було у вас таке?" - написала ведуча.

Користувачі мережі розчулюються милому фото мами з сином і діляться своїм досвідом.

Оч милий малюк, прям хочеться потискати

Як же Майклу пощастило з мамою

Мені здається, це вроджене і до глибокої старості, дітки завжди наша тривога

У будь-якої нормальної мами такі побоювання

Фото приголомшливе

З-за цього почуття провини, не залишаю дітей на літо в селі, а всі прям вмовляють

Уті боже .... такий солодкий хом'ячок . Я думаю тато впорається зі своїми батьківськими обов'язками на всі 100%, так і на користь їм піде

Вам з татом дуже пощастило, і не бійтеся нічого пропустити - є ж відеозв'язок і відеозйомка

Рано чи пізно це відчуття минає. Не турбуйтеся, багато мам через це проходять:)

Скріншот коментарів

Раніше Влад Топалов зворушив потужним посланням про головне і розчулив фото з сином.

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Автор: Lite