Тіна Кароль заговорила про повернення сина в Британію і показала миле сімейне фото

Тіна Кароль вже півроку живе разом з 11-річним сином Веніаміном. Ще на початку пандемії коронавіруса в світі Веня прилетів в Україну з Лондона і ізолювався з мамою в приватному будинку в Київській області. Хлопчик навчався дистанційно, співачці допомагав на кухні і навіть висадив дерево в родинному саду. У хлопчика поки що виникли труднощі з поверненням в Лондон, але Тіна запевняє, що Веніамін не кине навчання і обов'язково незабаром побачитись з британськими друзями.

За словами артистки, у Великобританії розглядають питання дистанційного навчання в школах, про що вона розповіла у програмі "Зірковий шлях". Але Веніамін в будь-якому випадку повернеться в Лондон.

Тіна Кароль з сином Венею нещодавно підкорила Говерлу (фото: instagram.com/tina_karol)

"Ми для себе вирішили, що, незважаючи на те, буде дистанційне навчання чи ні, він все одно туди поїде. Тому що він скучив, там його друзі, розваги", – зізнається зірка.

Тіна поскаржилася, що не може допомогти сину з домашніми завданнями, як би не хотіла цього. "Він вже на іншому рівні. Не тільки в знанні англійської і так далі. Він просто каже: "Мама, переходь на українську", – розповідає співачка.

Також вона попросила Веню попрацювати над її акцентом. "Він сказав, що не зможе, не витримає. У нашій родині є такий гумор, підколюємо один одного", – заявляє Тіна.

Також в розділі сторіс в Instagram вона розмістила ніжний кадр з сином. На фото співачка без макіяжу позує разом з Веніаміном – хлопчик спустив на шию респіратор з клапаном і притулився до мами. "Напевно, родичі", - підписала фото вона.

Тіна Кароль умилила трепетним фото з сином (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль в шикарному блискучому платты спустилася в метро і заспівала перед пасажирами.