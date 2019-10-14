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Тіна Кароль захопила спокусливим нарядом кольору фуксії на Танцях з зірками 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.10.2019 - 13:06
Тіна Кароль захопила спокусливим нарядом кольору фуксії на Танцях з зірками 2019
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Артистка блиснула пишним бюстом в ефектній сукні

Тіна Кароль, яка знову стала ведучою шоу Танці з зірками, не втомлюється дивувати і вражати своїх шанувальників і телеглядачів відвертими і ефектними образами, в яких з'являється в ефірі. Так, співачка приголомшила розкішним декольте у сьомому випуску проекту, примірявши "дзеркальний" наряд. А ось у восьмому ефірі артистка віддала перевагу яскравому аутфіту кольору фуксії.

Тіна була справжньою королевою у відвертій сукні з глибоким декольте і розрізом від стегна, яка вигідно підкреслила спокусливі форми артистки.

Цікаво, що в деякому роді Кароль "повторила" свій же власний образ - так, у шостому ефірі Танців з зірками вона була в такому ж платті від Crystal, але чорного кольору.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала ефектне бумеранг-відео, на якому вона повертається і кидає пронизливий погляд на камеру.

Відео: Тіна Кароль на Танцях з зірками 2019 (instagram.com/tina_karol)

Також кілька фото і відео були викладені на фан-сторінках артистки.

Тіна Кароль захопила спокусливим нарядом кольору фуксії на Танцях з зірками 2019Тіна Кароль захопила спокусливим нарядом кольору фуксії на Танцях з зірками 2019

Фото: Тіна Кароль на Танцях з зірками 2019 (instagram.com/_fantina)

До речі, ведучими балкона в цей раз були Потап і його 11-річний син Андрій, з яким Тіна також мило поспілкувалася.

Відео: Тіна Кароль на Танцях з зірками 2019 (instagram.com/_fantina)

Крім того, вона зробила кумедне відео зі своїм співведучим Юрієм Горбуновим.

Відео: Тіна Кароль на Танцях з зірками 2019 (instagram.com/_fantina)

Захоплені підписники обсипали співачку компліментами в коментарях, порівнюючи її з тигрицею і королевою.

  • Неперевершена
  • Ну девачки, це богиня! Цим все сказано
  • Тіночка ти просто мегасекси
  • Шалено красива,цей погляд...
  • щас як нападешь, страшно стало
  • сексі кішка
  • Така тигриця
  • Краса незвичайна! Тіна-королеа!
  • Найпрекрасніша КОРОЛЕВА
  • Кіска
  • Шикарний образ зачіска, сукня. І неймовірна Тіна в ньому!
  • Сексуальна - небезпечна

Тіна Кароль захопила спокусливим нарядом кольору фуксії на Танцях з зірками 2019

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що Тіна Кароль зачарувала мережу знімком підрослого сина Веніаміна.

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