Тіна Кароль звела з розуму значним декольте і "розчинилася" на очах у глядачів

Тіна Кароль навіть перебуваючи вдома, продовжує радувати і дивувати шанувальників. Наприклад, спеціально для суперфіналу проекту Голос країни-10 вона зняла романтичне відео з Даном Баланом на нову дуетну пісню "Помнишь", автором якої став молдавський співак, а тепер взяла участь у концерті-марафоні в підтримку українських медиків "Ти не один" на каналі 1+1. Зібрані кошти підуть на придбання обладнання та індивідуального захисту лікарів, які рятують життя хворим COVID-19. Для свого пронизливого і видовищного номери поп-діва використовувала спецефекти, які вразили глядачів.

Тіна з'явилася у відвертому смарагдовому платті по фігурі з відкритими плечима і зоною декольте. Вона зібрала волосся в гладку зачіску і зробила природний макіяж. Співачка виконала свою зворушливу пісню-присвяту "Жизнь продолжается" і показала щемливий і душевний номер на пісню.

На задньому фоні на екрані можна побачити кадри з участю медиків, які щодня роблять свій безцінний подвиг, рятуючи життя хворих. Тіна використовувала візуальний ефект "зникнення" і розчинилася в кадрах з лікарями і пацієнтам, що ще більше підкреслило значення нею вимовлених слів. Співачка використовувала зелену фарбу, яку поступово нанесла на обличчя і відкриті ділянки, на яких "проступали" кадри з екрану. Таким чином, артистка "злилася" з фоном за спиною, що дало можливість з допомогою технологій "переснести" зображення.

"Я в захопленні і вдячності захисникам невидимого фронту - нашим лікарям, які ризикуючи власним життям рятують життя інших. Я розчиняюся у ваших сльозах, у ваших страхи, у ваших сподіваннях і в вашій життєлюбності. Завдяки вам життя триває!" - підписала вона відео в Instagram.

Шанувальники прийшли в повний захват від видовищного та ефектного номеру Тіни.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/zavaduk)

Ти така лапуля. Це було дуже гарно і зворушливо!

Прекрасний виступ . Душевний!

Тіна, це так неймовірно

Дуже чутливо!

Тіночка , це було щось неймовірне, особливо спецефекти. Ти космос

Фантастика

Нереально трепетно

Ви неймовірна

Так заворожуюче

Чудова і неповторна, ніжна і щира, незамінна і справжня, найулюбленіша Тіна

Це просто нереально крута ідея

Скріншот коментарів

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