Тіна Кароль стане ведучою, а MONATIK перевтілиться у чарівника до Дня Святого Миколая

Тіна Кароль (фото: 1+1)

«Исполни мечту» и «Завтрак с 1+1» проведут традиционный благотворительный аукцион ко Дню Святого Николая

До Дня Святого Миколая, вже п’ятий рік поспіль, 19 грудня прямий ефір «Сніданку з 1+1» відбудеться у форматі благодійного аукціону. Цього року він реалізується у партнерстві із проектом «Різдвяна історія з Тіною Кароль». Зібрані від аукціону кошти традиційно підуть на здійснення заповітних бажань маленьких пацієнтів лікарень з проєкту «Здійсни мрію».

Цього року святковий благодійний ефір назвали «Різдвяний Сніданок». Вперше, за всю історію марафону, він буде проходити на двох локаціях одночасно. На терасі просто неба, яка перетвориться на зимовий дворик із новорічними декораціями й снігом, гостей зустрічатиме Тіна Кароль. А в студії «Сніданку», що трансформується у затишний різдвяний будиночок із каміном, гостей вітатимуть ведучі Руслан Сенічкін та Лідія Таран.

Відкриватиме святковий аукціон українська пісня «Щедрик» у виконані Тіни Кароль спільно з дитячим хором. Починаючи з 7:00 ранку кожний охочий зможе позмагатися за спільне чаювання з гуртом «Время и Стекло», катання на ковзанах разом з Оленою Кравець, побувати на екскурсії, яку проведе Олег Винник чи придбати майстер-клас по художній гімнастиці від олімпійської призерки Анни Різатдінової. Особливим лотом стане дизайнерська сукня від Ольги Навроцької, яку Тіна Кароль одягала для зйомок у музичному фільмі “Різдвяна історія”, а також артистка презентує у якості лоту ексклюзивну каблучку з діамантами "Зимові зорі" від "Укрзолото". Телезірка Руслан Сенічкін презентує лот-мрію – подорож разом з ним на зеленому тролейбусі.

Під час тригодинного святкового ефіру для глядачів співатиме молода українська співачка-блогер Jerry Heil, яка написала і подарувала проєкту «Здійсни мрію» авторську пісню #моядитячамрія. Також Jerry презентує лот – роль у своєму новому кліпі. MONATIK у прямому ефірі стане чарівником та порадує маленьку мрійницю. Свої лоти також нададуть The Hardkiss, Юрій Горбунов, Неля Шовкопляс, Людмила Барбір та Дмитро Жук, Володимир Бородянський, Світлана Павелецька та багато інших.

Одразу після оголошення у прямому ефірі лот з’являтиметься на офіційній сторінці програми «Сніданок з 1+1» у Facebook, і користувачі зможуть взяти участь в аукціоні. Правила залишаються незмінними: перемагає той, хто називає найбільшу ставку. Один крок у подальшій боротьбі має бути не нижче 300 гривень. Торги триватимуть до 19:00. Результати будуть оголошені у випуску ТСН о 19:30.

Усі кошти від торгів на онлайн-аукціоні будуть спрямовані на здійснення заповітних бажань маленьких мрійників з проєкту «Здійсни мрію».

Нагадаємо, проєкт був заснований у 2016 році, основна мета якого – втілювати мрії маленьких пацієнтів лікарень, які дають їм внутрішні сили боротися зі складною недугою. Протягом п’яти років підопічними команди стали сотні маленьких мрійників з усієї України, які отримали позитивні емоції та змогли хоча б ненадовго забути про свій біль і хворобу. Куратори проєкту – Олександра Лобода і Лідія Таран, волонтер – Неля Шовкопляс.

Долучайтесь до благодійного марафону «Сніданку з 1+1» 19 грудня з 6:30 та змагайтеся за ексклюзивні лоти протягом дня і ви.

Кожен може стати чарівником і подарувати мрію дитині – на сайті wish.1plus1.ua або відправити смс за номером 4400 з сумою пожертви – 20, 50, 100 або будь-якою іншою сумою. Номер смс дійсний тільки для абонентів Київстар, які використовують пакет за передплатою.

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Призначення платежу : Благодійний внесок (пожертва)