Тіна Кароль у сонячнім вбранні та Дан Балан не приховують романтику на Голосі країни -10

Фото: Тіна Кароль та Дан Балан (instagram.com/tina_karol)

Співачка раптово опублікувала романтичне фото з колегою

Тіни Кароль і Дану Балану, зірковим тренерам Голосу країни-10, вже давно приписують роман, який може перерости навіть у ... весілля! Так, з ефіру в ефір артисти все більш сміливо фліртують і обмінюються багатозначними вглядами. А Дан без утоми робить витончені компліменти українській поп-діві. Під час вокалных нокаутів артисти не упустили можливості заінтригувати шанувальників знову. Тіна опублікувала в Instastories декілька фото в компанії Дана, чим шокувала шанувальників пари.

Співачка ефектно з'явився на сцені під пісню зіркового гостя ефіру – відомого світового тенора Вітторіо Григоло. На поп-діві – вечірнє плаття сонячного жовтого відтінку на тонких бретелях, що ідеально підкреслило її вигини, і рожеві витончені відкриті босоніжки.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

У фан-групу Кароль і Балана потрапило закулісне відео, на якому артистка буквально веде Дана за руку до нової учасниці команди, яку він "вкрав" у MONATIK'а, Марії Кондратенко. Артисти обнімаються і не приховують пустотливого настрою.

Відео: instagram.com/dantina_love_

Також Тіна поділилася романтичним знімком в компанії Дана. На ньому артисти з ніжністю дивляться один одному в очі, обійнявшись. На їх губах грає легка посмішка.

Фото: Тіна Кароль та Дан Балан (instagram.com/tina_karol)

Крім того, під час обговорення виступу Олександра Календи, Дан зробив важливу заяву: "Я не танцюю просто так. Я тільки з Тіною танцюю".

Відео: instagram.com/dantina_love_

Раніше Тіна Кароль показала, як проводить час з сином на карантині. Співачка влаштувала велопрогулянку за містом і долучила 11-річного Веніаміна до кулінарії.